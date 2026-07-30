На Московский регион обрушился мощный ливень с грозой

В частности, интенсивные осадки, всполохи молний и раскаты грома фиксируются в настоящее время на юге, востоке и юго-востоке мегаполиса в районах Жулебино, Новокосино и Капотня, а также в близлежащих по этим направлениям городах области. Так, в Жуковском, Раменском и Люберцах за несколько минут ливня на дорогах образовались большие лужи, осадки фиксируются в Бронницах и Лыткарино, существенно снизилась из-за осадков скорость движения по Новорязанскому шоссе.