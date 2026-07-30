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На Московский регион обрушился мощный ливень с грозой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мощный ливень с грозой и ветром обрушился на Московский регион вечером 30 июля. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и Подмосковья.

Сейчас в Ричмонде: +29° 6 м/с 43% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Sergey Gorban/СС0

В частности, интенсивные осадки, всполохи молний и раскаты грома фиксируются в настоящее время на юге, востоке и юго-востоке мегаполиса в районах Жулебино, Новокосино и Капотня, а также в близлежащих по этим направлениям городах области. Так, в Жуковском, Раменском и Люберцах за несколько минут ливня на дорогах образовались большие лужи, осадки фиксируются в Бронницах и Лыткарино, существенно снизилась из-за осадков скорость движения по Новорязанскому шоссе.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщали ТАСС, что до конца нынешних суток в столичном регионе может пройти кратковременный дождь, местами возможны ливень и гроза, порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с. Кратковременный дождь, согласно последним прогностическим данным, ожидается в Москве и области также предстоящей ночью. Температура воздуха составит до плюс 17 градусов.

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