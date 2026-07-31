На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,7

«Инструментальная интенсивность в Петропавловске-Камчатском — 4−5 баллов», — рассказали в учреждении.
Магнитуда сейсмособытия 5,7. Эпицентр находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение интенсивностью до 5 баллов произошло на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Инструментальная интенсивность в Петропавловске-Камчатском — 4−5 баллов», — рассказали в учреждении.
Магнитуда сейсмособытия 5,7. Эпицентр находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского.