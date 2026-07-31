Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение интенсивностью до 5 баллов произошло на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Инструментальная интенсивность в Петропавловске-Камчатском — 4−5 баллов», — рассказали в учреждении.

Магнитуда сейсмособытия 5,7. Эпицентр находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского.