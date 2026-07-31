В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Пукальпа с населением около 310 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 152 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Пукальпа с населением около 310 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 152 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.