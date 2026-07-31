Сегодня дожди могут затопить несколько округов России

На Дальнем Востоке возрастет риск подтоплений: погода в пятницу, 31 июля, сложится под влиянием циклона. На юге Амурской области, а затем в Приморье пройдут сильные дожди. В Благовещенске и во Владивостоке обещают +23 °С, в Южно-Сахалинске — +24 °С, в Хабаровске — +27 °С, в Якутске — +30 °С. У Байкала дожди снизят интенсивность — потеплеет.
На Урале также начнет назревать новый потоп: там встретятся сразу несколько циклонов. В Перми сегодня прогнозируют +26 °С, в Екатеринбурге — +27 °С, в Челябинске — +29 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +26 °С.
На юге Сибири будет неустойчивая погода: сегодня ожидаются жара и грозовые ливни. Омск ждет короткий перерыв от осадков — воздух прогреется в дневные часы до +30 °С. В Кемерове будет +28 °С, в Барнауле — +29 °С, в Тюмени — +30 °С, в Норильске — +29 °С.
В Европейской России циклон прольет дожди над Поволжьем. В центральных регионах сегодня обойдется без осадков и потеплеет до +26 °С. В Калининграде — +29 °С, в Пскове — +30 °С, в Мурманске — +24 °С, в Калуге — +25 °С, в Курске — +26 °С, в Нижнем Новгороде — +22 °С.
На юге ожидается солнечное завершение июля. В Луганске — +28 °С, в Ялте — +29 °С, в Сочи — +27 °С, в Краснодаре — +30 °С.
В Северную столицу пятница принесет солнце. Температура там поднимется до +28 °С. В Москве день пройдет без осадков, будет +26 °С.