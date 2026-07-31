Сегодня дожди могут затопить несколько округов России

На Дальнем Востоке возрастет риск подтоплений: погода в пятницу, 31 июля, сложится под влиянием циклона. На юге Амурской области, а затем в Приморье пройдут сильные дожди. В Благовещенске и во Владивостоке обещают +23 °С, в Южно-Сахалинске — +24 °С, в Хабаровске — +27 °С, в Якутске — +30 °С. У Байкала дожди снизят интенсивность — потеплеет.