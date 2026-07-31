В выходные на Россию обрушатся ливни, которые бывают раз в 5 лет

При этом в Тюменской области ситуация выглядит менее тревожной. Осадки там будут не такими интенсивными и вряд ли серьезно повлияют на паводок. Уровень реки Туры в Тюмени пока остается выше критической отметки, но темпы подъема воды замедляются, что может говорить о выходе паводка на плато. Из‑за плотной облачности на Урале также ожидается похолодание: дневная температура в воскресенье поднимется от +18 °C до +23 °C.