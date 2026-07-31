В выходные на Россию обрушатся ливни, которые бывают раз в 5 лет

Неблагоприятная погодная картина сложится на Урале. Пик ненастья придется на выходные, 1 и 2 августа. Экстремальные осадки — местами свыше 30−40 миллиметров — обрушатся на горные районы Башкирии, Пермского края, Свердловскую и Челябинскую области и запад Югры. Такие ливни случаются не чаще раза в четыре-пять лет и способны поднять уровень рек почти на два метра, сообщили в издании «Метеовести».
При этом в Тюменской области ситуация выглядит менее тревожной. Осадки там будут не такими интенсивными и вряд ли серьезно повлияют на паводок. Уровень реки Туры в Тюмени пока остается выше критической отметки, но темпы подъема воды замедляются, что может говорить о выходе паводка на плато. Из‑за плотной облачности на Урале также ожидается похолодание: дневная температура в воскресенье поднимется от +18 °C до +23 °C.
На западе страны усилится влияние азорского антициклона. В Калининграде уже зафиксировали +29 °C. Под воздействием антициклона дождевые облака сместятся восточнее, и в ближайшие дни сухая и солнечная погода установится в западной половине Русской равнины.
В Центральной России, включая Москву, на выходных ожидается потепление от +27 °C до +30 °C, хотя к началу недели возможен небольшой спад температуры от +25 °C до +26 °C из‑за прихода более прохладного воздуха и локальных грозовых дождей. На юге страны будет жарко, от +31 °C до +36 °C.