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Синоптики рассказали, какую часть России в выходные накроют грозы

В одних регионах усилится жара и вырастет риск пожаров. В других — пройдут ливни, грозы с градом и разгуляется шквалистый ветер.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Какая погода будет в регионах России 1 и 2 августа 2026: синоптики рассказали, где пройдут грозы с градом, мокрый снег, куда придет жара
Источник: Magnific.com

По сведениям Гидрометцентра России, в выходные, 1 и 2 августа, осадки и штормовые явления прогнозируются на Урале и в Сибири. Циклоны принесут сильные и местами экстремально обильные дожди, сопровождаемые грозами, крупным градом и порывами ветра 20−25 метров в секунду и выше.

Напряженная ситуация ожидается в Свердловской и Челябинской областях, Томской области и отдельных районах Красноярского края.

На Дальнем Востоке тоже будет неспокойно. В Забайкалье, Приамурье и Приморье пройдут мощные ливневые дожди, возможны грозы и резкое усиление ветра. В конце периода на северо‑западе Якутии прогнозируется мокрый снег, а на Арктическом побережье — порывы ветра до 20−25 метров в секунду. В ряде районов вероятны туманы, преимущественно — в ночные и утренние часы.

Юго‑западные районы европейской части страны окажутся под влиянием азорского антициклона. Там установится теплая, а местами жаркая погода, осадков почти не предвидится.

На обширных территориях — от Мурманской области до Хабаровского края — сохранится высокий, а в отдельных местах и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Столицу тоже ждет волна тепла. В Москве в субботу воздух прогреется до +30 °C, а уже в воскресенье отметка может достичь +31 °C.

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