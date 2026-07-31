Синоптики рассказали, какую часть России в выходные накроют грозы

По сведениям Гидрометцентра России, в выходные, 1 и 2 августа, осадки и штормовые явления прогнозируются на Урале и в Сибири. Циклоны принесут сильные и местами экстремально обильные дожди, сопровождаемые грозами, крупным градом и порывами ветра 20−25 метров в секунду и выше.
На Дальнем Востоке тоже будет неспокойно. В Забайкалье, Приамурье и Приморье пройдут мощные ливневые дожди, возможны грозы и резкое усиление ветра. В конце периода на северо‑западе Якутии прогнозируется мокрый снег, а на Арктическом побережье — порывы ветра до 20−25 метров в секунду. В ряде районов вероятны туманы, преимущественно — в ночные и утренние часы.
Юго‑западные районы европейской части страны окажутся под влиянием азорского антициклона. Там установится теплая, а местами жаркая погода, осадков почти не предвидится.
На обширных территориях — от Мурманской области до Хабаровского края — сохранится высокий, а в отдельных местах и чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Столицу тоже ждет волна тепла. В Москве в субботу воздух прогреется до +30 °C, а уже в воскресенье отметка может достичь +31 °C.