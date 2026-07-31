Синоптики рассказали, какую часть России в выходные накроют грозы

На Дальнем Востоке тоже будет неспокойно. В Забайкалье, Приамурье и Приморье пройдут мощные ливневые дожди, возможны грозы и резкое усиление ветра. В конце периода на северо‑западе Якутии прогнозируется мокрый снег, а на Арктическом побережье — порывы ветра до 20−25 метров в секунду. В ряде районов вероятны туманы, преимущественно — в ночные и утренние часы.