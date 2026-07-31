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Заводы в японской Силиконовой долине встали после землетрясения

Подземные толчки в Японии нарушили работу предприятий в регионе, который называют японской Силиконовой долиной. Заводы Toyota по выпуску Lexus и гибридов временно закрыты, TSMC проводит проверки оборудования.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Источник: Российская газета

Землетрясение, которое недавно произошло в Японии, серьезно нарушило работу промышленных предприятий в префектуре Кумамото. В зоне удара оказались ключевые заводы автопрома и производства полупроводников. Их остановка грозит сбоями в глобальных цепочках поставок, сообщили в издании Reuters.

Производство приостановили крупные автоконцерны. Toyota временно закрыл несколько заводов, в том числе площадку по выпуску Lexus и предприятия по сборке гибридов, Nissan частично остановил два завода на Кюсю, Mitsubishi Motors — площадку в Окаяме.

Поставщик автокомпонентов Aisin, несмотря на близость к эпицентру, пострадал меньше, чем в 2016 году. Принятые меры сейсмозащиты помогли избежать серьезных повреждений, хотя часть инфраструктур — водопроводные трубы — все же пострадала.

Сильно оказался затронут и сектор микроэлектроники. Заводы по выпуску чипов Renesas, Sony и Tokyo Electron временно прекратили работу. TSMC после толчков проводит тщательные проверки и калибровки оборудования. Поскольку регион называют японской Силиконовой долиной, последствия могут оказаться масштабными, особенно на фоне мирового дефицита микросхем.

Эксперты отмечают, что за последние годы японские компании заметно укрепили устойчивость к стихийным бедствиям, в том числе за счет диверсификации поставщиков. Тем временем власти требуют от газовых предприятий проверить оборудование в пострадавших районах из‑за риска повторных толчков и возможных аварий.