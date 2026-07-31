Заводы в японской Силиконовой долине встали после землетрясения

Производство приостановили крупные автоконцерны. Toyota временно закрыл несколько заводов, в том числе площадку по выпуску Lexus и предприятия по сборке гибридов, Nissan частично остановил два завода на Кюсю, Mitsubishi Motors — площадку в Окаяме.
Поставщик автокомпонентов Aisin, несмотря на близость к эпицентру, пострадал меньше, чем в 2016 году. Принятые меры сейсмозащиты помогли избежать серьезных повреждений, хотя часть инфраструктур — водопроводные трубы — все же пострадала.
Сильно оказался затронут и сектор микроэлектроники. Заводы по выпуску чипов Renesas, Sony и Tokyo Electron временно прекратили работу. TSMC после толчков проводит тщательные проверки и калибровки оборудования. Поскольку регион называют японской Силиконовой долиной, последствия могут оказаться масштабными, особенно на фоне мирового дефицита микросхем.
Эксперты отмечают, что за последние годы японские компании заметно укрепили устойчивость к стихийным бедствиям, в том числе за счет диверсификации поставщиков. Тем временем власти требуют от газовых предприятий проверить оборудование в пострадавших районах из‑за риска повторных толчков и возможных аварий.