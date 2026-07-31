Заводы в японской Силиконовой долине встали после землетрясения

Эксперты отмечают, что за последние годы японские компании заметно укрепили устойчивость к стихийным бедствиям, в том числе за счет диверсификации поставщиков. Тем временем власти требуют от газовых предприятий проверить оборудование в пострадавших районах из‑за риска повторных толчков и возможных аварий.