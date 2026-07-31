Вулканическая бомба едва не попала в людей в Гватемале: видео

В июне очевидцы запечатлели опасный момент при извержении вулкана Фуэго в Гватемале: к ним прилетела вулканическая бомба. Находившиеся неподалеку люди успели снять происшествие на камеру. Снаряд оставил прожженную дыру на части их экипировки и испугал собаку.
Куски лавы летят в воздухе, частично застывая, и нередко приобретают обтекаемую форму из‑за вращения в полете. Консистенция у них неоднородная: снаружи — корка из уже затвердевшего материала, внутри — еще расплавленная масса, поэтому при падении они могут прожигать и сильно нагревать поверхности.
Фуэго — один из самых активных в Центральной Америке, стратовулкан с крутыми склонами, для которого характерны частые взрывные извержения. Из‑за такой природы регулярно генерирует вулканические бомбы. Дальность их разлета зависит от силы взрыва, угла выброса и плотности магмы. В отдельных случаях обломки способны преодолевать расстояния в несколько километров от кратера, а наиболее крупные обычно падают ближе, в пределах одного-двух километров.
Именно поэтому нахождение вблизи активного вулкана даже за пределами очевидной опасной зоны остается крайне рискованным. Отдельные снаряды могут достигать удаленных участков, причиняя серьезные повреждения и угрожая жизни.