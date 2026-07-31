Вулканическая бомба едва не попала в людей в Гватемале: видео

Фуэго — один из самых активных в Центральной Америке, стратовулкан с крутыми склонами, для которого характерны частые взрывные извержения. Из‑за такой природы регулярно генерирует вулканические бомбы. Дальность их разлета зависит от силы взрыва, угла выброса и плотности магмы. В отдельных случаях обломки способны преодолевать расстояния в несколько километров от кратера, а наиболее крупные обычно падают ближе, в пределах одного-двух километров.