Уровень воды в реках Европы упал до минимума за последние 30 лет

В Европе стремительно падает уровень воды в реках. В ряде районов достиг рекордно низких отметок. Экстремальная жара провоцирует усиленное испарение влаги, из‑за чего не только мелеют реки и озера, но и истощается почвенная влага, сообщили в издании The Guardian.
Особенно заметно обмеление ключевых артерий. В Дунае — в Венгрии, Сербии, Румынии — уровень воды опустился до минимальной отметки за последние 30 лет, а на отдельных участках Рейна показатели оказались ниже даже тех, что фиксировали в знойное лето 1976 года.
Спад уровня воды серьезно бьет по экономике. Снижается выработка гидроэлектроэнергии. Судоходство оказывается под угрозой: грузовые суда не могут ходить с полной загрузкой либо вовсе вынуждены прекращать рейсы. Ученые предупреждают о риске роста цен на энергоносители и продукты питания. В первую очередь это ударит по малообеспеченным семьям.