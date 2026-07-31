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Уровень воды в реках Европы упал до минимума за последние 30 лет

Уровень воды в Дунае и Рейне достиг минимальных отметок за 30 лет. На отдельных участках показатели оказались даже ниже рекордов 1976 года.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Обмеление рек в Европе в 2026 году: рекордный спад уровня воды в Дунае и Рейне, последствия для экономики
Источник: Milan Paunović/CC BY-SA 4.0|wikipedia

В Европе стремительно падает уровень воды в реках. В ряде районов достиг рекордно низких отметок. Экстремальная жара провоцирует усиленное испарение влаги, из‑за чего не только мелеют реки и озера, но и истощается почвенная влага, сообщили в издании The Guardian.

Особенно заметно обмеление ключевых артерий. В Дунае — в Венгрии, Сербии, Румынии — уровень воды опустился до минимальной отметки за последние 30 лет, а на отдельных участках Рейна показатели оказались ниже даже тех, что фиксировали в знойное лето 1976 года.

Последствия уже проявляются в неожиданных деталях. Так, в Болгарии на обнажившемся дне Дуная обнаружили кости мамонтов, а в Хорватии из‑под воды показались остовы затонувших кораблей.

Спад уровня воды серьезно бьет по экономике. Снижается выработка гидроэлектроэнергии. Судоходство оказывается под угрозой: грузовые суда не могут ходить с полной загрузкой либо вовсе вынуждены прекращать рейсы. Ученые предупреждают о риске роста цен на энергоносители и продукты питания. В первую очередь это ударит по малообеспеченным семьям.