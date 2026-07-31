Уровень воды в реках Европы упал до минимума за последние 30 лет

Особенно заметно обмеление ключевых артерий. В Дунае — в Венгрии, Сербии, Румынии — уровень воды опустился до минимальной отметки за последние 30 лет, а на отдельных участках Рейна показатели оказались ниже даже тех, что фиксировали в знойное лето 1976 года.