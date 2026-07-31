Смертность из-за жары в Англии грозит антирекордом уже в августе

Англия рискует побить рекорд по смертности из‑за жары. По сведениям издания The Guardian, в мае и июне текущего года экстремальные температуры стали причиной летального исхода для примерно 2877 человек, что почти вдвое больше, чем за все лето 2025-го. При этом прежний рекорд — 2985 смертей — был зафиксирован в 2022-м. Но специалисты напомнили, что самый жаркий месяц — август — еще впереди.
Расчеты экспертов опирались на показатель избыточной смертности. Специалисты сравнили число летальных исходов в периоды волн жары с обычными показателями для аналогичных периодов без аномального зноя.
Подтверждением серьезности ситуации послужили новые температурные рекорды. В мае в Кью‑Гарденс зафиксировали +31,5 °C, а в июне в Лингвуде температура поднялась до +38 °C.
Власти и медики отметили колоссальную нагрузку на систему здравоохранения. Службы скорой помощи фиксировали рекордное число вызовов.
Эксперты связали нарастающую угрозу с климатическим кризисом. Специалисты отметили, что волны жары становятся интенсивнее и случаются чаще, поэтому важно заранее адаптировать инфраструктуру и защищать уязвимые группы населения. Ученые также подчеркнули необходимость глобальных мер по сокращению выбросов углерода: без этого температура продолжит расти.