Смертность из-за жары в Англии грозит антирекордом уже в августе

Англия рискует побить рекорд по смертности из‑за жары. По сведениям издания The Guardian, в мае и июне текущего года экстремальные температуры стали причиной летального исхода для примерно 2877 человек, что почти вдвое больше, чем за все лето 2025-го. При этом прежний рекорд — 2985 смертей — был зафиксирован в 2022-м. Но специалисты напомнили, что самый жаркий месяц — август — еще впереди.