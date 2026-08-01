За последние сутки в Греции зафиксировали более 50 возгораний

Кроме того, лесной пожар бушует в пригороде Хайдари в Аттике, где расположена столица Афины. В тушении задействовано не менее 100 пожарных, а также пожарные машины и авиация. По данным журналиста, в стране уже погибли три огнеборца, задействованных в тушении.