За последние сутки в Греции зафиксировали более 50 возгораний

«За последние 45 часов произошли десятки возгораний — 51 пожар только за последний день. Спутниковая система Copernicus с прошлой недели предупреждала о распространении пожаров на юг Европы — на Италию и Грецию», — сообщил он.
По словам Натанасиадиса, большое количество пожаров вспыхнуло на островах в Эгейском море, а также в курортных зонах, откуда были эвакуированы туристы и местные жители.
Кроме того, лесной пожар бушует в пригороде Хайдари в Аттике, где расположена столица Афины. В тушении задействовано не менее 100 пожарных, а также пожарные машины и авиация. По данным журналиста, в стране уже погибли три огнеборца, задействованных в тушении.
Уточняется, что власти уже эвакуировали из Аттики пациентов психиатрического отделения — их вывезли на муниципальных автобусах. Жителей района призвали эвакуироваться, в случае если огонь подойдет еще ближе к застройке.
Французская газета Le Monde сообщила, что лесной пожар в департаменте Жиронда практически полностью уничтожил прибрежную коммуну Ле-Порж: в результате бедствия сгорели 175 домов, пламя опустошило половину из 15 тыс. га муниципальной территории. Жители выражают недовольство действиями властей: они считают, что их «принесли в жертву», чтобы спасти полуостров Кап-Ферре с его роскошными виллами.