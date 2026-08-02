На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря

«Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. При этом возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника», — рассказал Леус.