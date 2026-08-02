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На Земле в течение ближайших суток ожидается магнитная буря

С вероятностью 75% на Земле ожидается магнитная буря в течение ближайших суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +30° 5 м/с 55% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Reuters

«В течение ближайших 24 часов на Земле ожидается магнитная буря. Ее причиной может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик указал, что вероятность магнитной бури составляет 75%.

«Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. При этом возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника», — рассказал Леус.

По его словам, прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в час и выше; в таком случае возмущения геомагнитного поля могут достигнуть уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2).