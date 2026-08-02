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Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в целом лесные пожары в стране были взяты под контроль. По его уточнению, жители ряда эвакуированных районов уже начали возвращаться в свои дома.

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Источник: Thibaut Durand / Hans Lucas via Reuters

«Сегодня мы вернулись к более стабильной ситуации благодаря самоотверженной работе спасателей, улучшению погодных условий и постоянному контролю за пожарами. Эвакуированные люди постепенно возвращаются в свои дома. Это, безусловно, позитивный сигнал, хотя и требует осторожности», — сказал господин Лекорню в интервью газете Tribune Dimanche.

Как добавил премьер, в департаменте Жиронда впервые в истории Франции был зафиксирован конвективный пожар — экстремально интенсивный природный пожар, при котором образуются огненные смерчи и штормы.

Лесные пожары во Франции начались в июле на фоне аномальной жары и засухи. Площадь выжженной территории превышает 115 тыс. га. В наиболее пострадавших районах эвакуированы более 220 тыс. человек. Четверо пожарных погибли, еще более 230 пострадали.