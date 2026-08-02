Запад США накрыла экстремальная жара

В сообщении говорится: «На западе (США — ред.) нарастает жара, на северо-западе — крайне критическая пожароопасная погода».
Как отмечается, волна жары будет усиливаться и выйдет на пик к выходным. К этому времени в ряде регионов ожидаются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
Синоптики предупредили, что сочетание ветров и жары может спровоцировать возгорания в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.
На фоне этой ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
«Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату», — заявил он.
Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.