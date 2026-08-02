Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Запад США накрыла экстремальная жара

На западном побережье США в субботу установилась экстремальная жара, сообщила Национальная служба погоды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 62% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Новости Mail

В сообщении говорится: «На западе (США — ред.) нарастает жара, на северо-западе — крайне критическая пожароопасная погода».

Как отмечается, волна жары будет усиливаться и выйдет на пик к выходным. К этому времени в ряде регионов ожидаются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.

Синоптики предупредили, что сочетание ветров и жары может спровоцировать возгорания в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.

На фоне этой ситуации губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.

«Рекордная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату», — заявил он.

Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны.