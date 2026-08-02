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Количество погибших при землетрясении в японском Кумамото возросло до 38

Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото (остров Кюсю) достигло 38 человек. Данные о жертвах 2 августа привела газета Yomiuri, ссылаясь на информацию штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий префектуры Кумамото.

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Источник: Reuters

«Число погибших в результате землетрясения увеличилось на два, в результате чего общее число погибших достигло 38 (включая двух человек, смерть которых расследуется на предмет причин, связанных со стихийным бедствием)», — говорится в публикации.

Как отмечается в сообщении, одной из первых жертв стихии, предположительно, стала 70-летняя женщина, которая пыталась укрыться в автомобиле. Пострадавшую госпитализировали 30 июля с подозрением на тепловой удар.

«Это первая возможная смерть в результате этого землетрясения», — пишет издание.

Уточняется, что из 38 погибших гибель двух человек пока не подтверждена как напрямую связанная с землетрясением.

Подземные толчки были зафиксированы в Японии 28 июля. Сначала произошли колебания магнитудой 7,1, затем, после кратковременной паузы, — магнитудой 6,1. В результате бедствия пострадали не менее 138 человек. В торговом центре Aeon Mall Kumamoto, расположенном в поселке Касима, произошел взрыв, частично обрушивший внешнюю стену здания. По предварительным данным, детонация могла быть вызвана утечкой газа.