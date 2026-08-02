Количество погибших при землетрясении в японском Кумамото возросло до 38

«Число погибших в результате землетрясения увеличилось на два, в результате чего общее число погибших достигло 38 (включая двух человек, смерть которых расследуется на предмет причин, связанных со стихийным бедствием)», — говорится в публикации.
Как отмечается в сообщении, одной из первых жертв стихии, предположительно, стала 70-летняя женщина, которая пыталась укрыться в автомобиле. Пострадавшую госпитализировали 30 июля с подозрением на тепловой удар.
«Это первая возможная смерть в результате этого землетрясения», — пишет издание.
Уточняется, что из 38 погибших гибель двух человек пока не подтверждена как напрямую связанная с землетрясением.
Подземные толчки были зафиксированы в Японии 28 июля. Сначала произошли колебания магнитудой 7,1, затем, после кратковременной паузы, — магнитудой 6,1. В результате бедствия пострадали не менее 138 человек. В торговом центре Aeon Mall Kumamoto, расположенном в поселке Касима, произошел взрыв, частично обрушивший внешнюю стену здания. По предварительным данным, детонация могла быть вызвана утечкой газа.