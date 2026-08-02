Количество погибших при землетрясении в японском Кумамото возросло до 38

Подземные толчки были зафиксированы в Японии 28 июля. Сначала произошли колебания магнитудой 7,1, затем, после кратковременной паузы, — магнитудой 6,1. В результате бедствия пострадали не менее 138 человек. В торговом центре Aeon Mall Kumamoto, расположенном в поселке Касима, произошел взрыв, частично обрушивший внешнюю стену здания. По предварительным данным, детонация могла быть вызвана утечкой газа.