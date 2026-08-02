В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

По его данным, эпицентр находился в 190 км к востоку от города Тауранга с населением более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на Северном острове Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 190 км к востоку от города Тауранга с населением более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.