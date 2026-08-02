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На Земле началась первая магнитная буря августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первая магнитная буря месяца началась на Земле около часа назад. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас в Ричмонде: +30° 5 м/с 75% 752 мм рт. ст. +27°
Источник: amic.ru

«Началась первая магнитная буря августа (она же шестая магнитная буря лета). Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий уровень магнитной бури находится между G1 (слабым) и G2 (обычным). Ученые ожидают, что она продлится около четырех-шести часов, а, возможно, и меньше.

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