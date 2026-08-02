На Земле началась первая магнитная буря августа

«Началась первая магнитная буря августа (она же шестая магнитная буря лета). Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — говорится в сообщении.
Отмечается, что текущий уровень магнитной бури находится между G1 (слабым) и G2 (обычным). Ученые ожидают, что она продлится около четырех-шести часов, а, возможно, и меньше.
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