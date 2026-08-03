Россиянам пообещали жаркое начало недели

На юге России в понедельник, 3 августа, выглянет яркое солнце. В Ялте воздух прогреется до +32 °С, в Краснодаре — до +37 °С, в Астрахани — до +35 °С, во Владикавказе — до +30 °С. Дождей не обещают.
На Урале температура в начале недели снова начнет расти. В Перми прогнозируют +26 °С, в Екатеринбурге — +25 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +28 °С.
В центральных регионах дождей не ожидается. В Рязани — +26 °С, в Иванове — +24 °С, в Твери — +26 °С. В Черноземье разогреет до +32 °С. В Поволжье тоже будет жарко, но с небольшими дождями.
В Европейской России прохлада завладеет Кольским полуостровом. В Мурманске пройдет дождь, прогнозируют +15 °С. На северо-западе будет не очень жарко, от +20 °С до +25 °С. При этом день пройдет без осадков.
На Дальнем Востоке в прохладе окажутся Чукотка и арктическое побережье Якутии. Однако в заполярном Верхоянске разогреет до +28 °С. В Якутске ожидается +29 °С. Сильные дожди пройдут в Республике Саха. На Камчатке и в Приморье прогнозируют затишье: придет солнечный антициклон. Во Владивостоке температура составит +22 °С, в Хабаровске — +26 °С, в Чите — +27 °С. Ближе к Байкалу столбик термометра поднимется до +30 °С.
В Сибири лидирующие позиции займет арктический антициклон. Таймыр окажется в зоне холода: днем будет от +10 °С до +15 °С. На юге установится жара: от Иркутска до Тюмени воздух прогреется от +27 °С до +30 °С, местами термометр покажет +33 °С. Временами пройдут грозовые дожди.
В Северной столице сегодня термометр покажет около +21 °С, без осадков. В Москве дождей тоже не ожидается, будет +26 °С.