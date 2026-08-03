Россиянам пообещали жаркое начало недели

На Дальнем Востоке в прохладе окажутся Чукотка и арктическое побережье Якутии. Однако в заполярном Верхоянске разогреет до +28 °С. В Якутске ожидается +29 °С. Сильные дожди пройдут в Республике Саха. На Камчатке и в Приморье прогнозируют затишье: придет солнечный антициклон. Во Владивостоке температура составит +22 °С, в Хабаровске — +26 °С, в Чите — +27 °С. Ближе к Байкалу столбик термометра поднимется до +30 °С.