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Россиянам пообещали жаркое начало недели

На большей части страны температура воздуха будет близка к норме. В некоторых местах значения окажутся выше обычного.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 94% 752 мм рт. ст. +24°
Какая погода будет в регионах России 3 августа 2026: где установится жара, куда придут дожди
Источник: Magnific.com

На юге России в понедельник, 3 августа, выглянет яркое солнце. В Ялте воздух прогреется до +32 °С, в Краснодаре — до +37 °С, в Астрахани — до +35 °С, во Владикавказе — до +30 °С. Дождей не обещают.

На Урале температура в начале недели снова начнет расти. В Перми прогнозируют +26 °С, в Екатеринбурге — +25 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +28 °С.

В центральных регионах дождей не ожидается. В Рязани — +26 °С, в Иванове — +24 °С, в Твери — +26 °С. В Черноземье разогреет до +32 °С. В Поволжье тоже будет жарко, но с небольшими дождями.

В Европейской России прохлада завладеет Кольским полуостровом. В Мурманске пройдет дождь, прогнозируют +15 °С. На северо-западе будет не очень жарко, от +20 °С до +25 °С. При этом день пройдет без осадков.

На Дальнем Востоке в прохладе окажутся Чукотка и арктическое побережье Якутии. Однако в заполярном Верхоянске разогреет до +28 °С. В Якутске ожидается +29 °С. Сильные дожди пройдут в Республике Саха. На Камчатке и в Приморье прогнозируют затишье: придет солнечный антициклон. Во Владивостоке температура составит +22 °С, в Хабаровске — +26 °С, в Чите — +27 °С. Ближе к Байкалу столбик термометра поднимется до +30 °С.

В Сибири лидирующие позиции займет арктический антициклон. Таймыр окажется в зоне холода: днем будет от +10 °С до +15 °С. На юге установится жара: от Иркутска до Тюмени воздух прогреется от +27 °С до +30 °С, местами термометр покажет +33 °С. Временами пройдут грозовые дожди.

В Северной столице сегодня термометр покажет около +21 °С, без осадков. В Москве дождей тоже не ожидается, будет +26 °С.