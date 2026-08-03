ИКИ РАН: первая магнитная буря августа ударила по Земле

Вчера, 2 августа, на Земле зафиксировали начало первой магнитной бури текущего месяца. Событие стало шестым за весь летний период. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Событие развивалось строго по прогнозу. Выброс плазмы достиг земного шара в воскресенье, около 14:30 по московскому времени. При этом высокий уровень геомагнитных возмущений сформировался лишь спустя несколько часов.
Вчера мощность магнитной бури находилась между категориями G1, что значит слабая, и G2 — умеренная. Специалисты прогнозировали, что подобное явление продлится на Земле недолго, ориентировочно около четырех-шести часов.
Расчеты подтвердились: в понедельник, 3 августа, геомагнитные показатели пришли в норму после 09:00 по московскому времени. Индекс Кр вошел в зеленую границу и составил два балла.
Согласно прогнозу ИКИ РАН, сегодня еще возможны повторные возмущения магнитосферы Земли. Риск новых магнитных бурь составляет около 50%. Шанс на более слабые явления доходит до 35%.
Завтра, 4 августа, вероятность магнитных бурь слабого уровня составит уже не выше 12%. К среде, 5 августа, показатель снизится до семи процентов.