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Россию на неделе окутает 37-градусная жара

Погода в России на предстоящей неделе будет неоднородной. В одних регионах установится жара, в других — пройдут ливни.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Какая погода будет в регионах России с 3 по 7 августа 2026: где установится жара, куда придут дожди
Источник: Magnific.com

На юге России на предстоящей неделе, с 3 по 7 августа, ожидается аномальная жара. Согласно информации издания «Метеовести», в Причерноморье, низовьях Волги и Дона температура достигнет от +32 °C до +37 °C, на склонах Кавказа — от +27 °C до +32 °C.

Лишь во вторник, 4 августа, и в среду, 5 августа, возможны кратковременные грозы и ливни, которые ненадолго принесут прохладу. Вода у побережья Кавказа прогреется от +24 °C до +27 °C, у Крыма — от +23 °C до +26 °C.

В Среднем Поволжье сохранится преимущественно солнечная погода. Дожди будут локальными и недолгими. Температура поднимется от +26 °C до +31 °C.

Центральная Россия останется под влиянием антициклона. Будет солнечно, местами возможны грозы. В начале недели воздух прогреется от +23 °C до +28 °C, позже — от +27 °C до +32 °C.

В Москве в начале недели ожидается от +24 °C до +27 °C, к концу — от +28 °C до +31 °C. Грозовые облака могут появиться в четверг, 6 августа, и пятницу, 7 августа.

Северо‑Запад окажется во власти атлантических циклонов. На севере региона температура установится от +15 °C до +20 °C из‑за плотной облачности и дождей. На юге будет теплее, от +20 °C до +25 °C. Санкт‑Петербург ждет повышенная вероятность грозовых дождей во второй половине недели при температуре от +21 °C до +24 °C.

На Урале и в Южной Сибири сохранится неустойчивая погода с грозами и ливнями. На Урале температура составит от +20 °C до +25 °C, в Южной Сибири — от +27 °C до +32 °C.

На юге Дальнего Востока вероятны ливни и грозы, преимущественно — над Приамурьем. На берегах Амура температура достигнет от +26 °C до +31 °C, на побережье Японского моря — от +22 °C до +27 °C.