Россию на неделе окутает 37-градусная жара

На юге России на предстоящей неделе, с 3 по 7 августа, ожидается аномальная жара. Согласно информации издания «Метеовести», в Причерноморье, низовьях Волги и Дона температура достигнет от +32 °C до +37 °C, на склонах Кавказа — от +27 °C до +32 °C.
Лишь во вторник, 4 августа, и в среду, 5 августа, возможны кратковременные грозы и ливни, которые ненадолго принесут прохладу. Вода у побережья Кавказа прогреется от +24 °C до +27 °C, у Крыма — от +23 °C до +26 °C.
В Среднем Поволжье сохранится преимущественно солнечная погода. Дожди будут локальными и недолгими. Температура поднимется от +26 °C до +31 °C.
Центральная Россия останется под влиянием антициклона. Будет солнечно, местами возможны грозы. В начале недели воздух прогреется от +23 °C до +28 °C, позже — от +27 °C до +32 °C.
В Москве в начале недели ожидается от +24 °C до +27 °C, к концу — от +28 °C до +31 °C. Грозовые облака могут появиться в четверг, 6 августа, и пятницу, 7 августа.
Северо‑Запад окажется во власти атлантических циклонов. На севере региона температура установится от +15 °C до +20 °C из‑за плотной облачности и дождей. На юге будет теплее, от +20 °C до +25 °C. Санкт‑Петербург ждет повышенная вероятность грозовых дождей во второй половине недели при температуре от +21 °C до +24 °C.
На Урале и в Южной Сибири сохранится неустойчивая погода с грозами и ливнями. На Урале температура составит от +20 °C до +25 °C, в Южной Сибири — от +27 °C до +32 °C.
На юге Дальнего Востока вероятны ливни и грозы, преимущественно — над Приамурьем. На берегах Амура температура достигнет от +26 °C до +31 °C, на побережье Японского моря — от +22 °C до +27 °C.