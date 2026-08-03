Россию на неделе окутает 37-градусная жара

Северо‑Запад окажется во власти атлантических циклонов. На севере региона температура установится от +15 °C до +20 °C из‑за плотной облачности и дождей. На юге будет теплее, от +20 °C до +25 °C. Санкт‑Петербург ждет повышенная вероятность грозовых дождей во второй половине недели при температуре от +21 °C до +24 °C.