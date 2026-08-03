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Жители Египта пережили землетрясение магнитудой 5

Минувшей ночью в Египте произошли подземные толчки. Оценка магнитуды события нескольких сейсмологических служб различалась.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Землетрясение в Египте 3 августа 2026: какая магнитуда, где находился эпицентр, последствия
Источник: Magnific

В Египте в понедельник, 3 августа, произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 03:00 по московскому времени. По сведениям Европейско‑Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила пять. Первоначально служба сообщала о 4,7, но позже скорректировала значение. Геологическая служба США при этом оценила мощность события в 5,3.

Эпицентр располагался на небольшой глубине — всего три километра. Он находился в 108 километрах к юго‑юго‑востоку от Порт‑Саида и 41 километре к северу от Суэца. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сейсмическая активность в Египте носит умеренный характер. Регион не относится к числу крайне нестабильных, но землетрясения средней силы происходят там регулярно. Это обусловлено расположением Восточного Средиземноморья и сопредельных территорий в зоне взаимодействия тектонических плит. Именно поэтому в разных районах страны время от времени регистрируют подземные толчки магнитудой около пяти. Как правило, такие события не влекут за собой серьезных разрушений.

На прошлой неделе сильное землетрясение произошло в Японии. Оно привело к смещению земной коры и сбою в работе промышленных предприятий.