Жители Египта пережили землетрясение магнитудой 5

Сейсмическая активность в Египте носит умеренный характер. Регион не относится к числу крайне нестабильных, но землетрясения средней силы происходят там регулярно. Это обусловлено расположением Восточного Средиземноморья и сопредельных территорий в зоне взаимодействия тектонических плит. Именно поэтому в разных районах страны время от времени регистрируют подземные толчки магнитудой около пяти. Как правило, такие события не влекут за собой серьезных разрушений.