600 домов в США превратились в пепел: видео лесных пожаров

В американском штате Вашингтон продолжают разрастаться лесные пожары, угрожающие городу Спокан — второму по величине населенному пункту региона. Из‑за сильных ветров пламя стремительно приближается к жилым кварталам. По информации издания Fox Weather, оно уже уничтожило свыше 600 строений.
Власти ввели чрезвычайное положение и издали приказы об эвакуации третьего уровня для тысяч жителей северо‑западных районов Спокана, включая парк Риверсайд и Вест‑Плейнс. Вывезли медицинский центр для ветеранов, пациентов разместили в местных больницах и приютах. Университет Гонзага открыл комнаты в общежитиях для сотрудников, потерявших жилье. Общество защиты животных успешно вывезло подопечных — все звери в безопасности.
В штате бушуют три крупных пожара. Создают колоссальную нагрузку на спасательные службы. Ресурсы ограничены: пожарные бригады со всего региона стянуты к очагам возгорания. Национальная гвардия помогает с эвакуацией, регулированием трафика и тушением.
Национальная метеорологическая служба выпустила редкое предупреждение «особо опасная ситуация». Это высший уровень угрозы из‑за ветра и засухи. Густой дым резко снизил видимость, поэтому горожан попросили не выезжать на автомобилях без крайней необходимости.
По сведениям властей, в штате уже зафиксировано более тысячи пожаров, уничтоживших порядка 172 000 гектаров леса. Из них свыше 80 000 гектаров все еще охвачены огнем.