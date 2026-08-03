600 домов в США превратились в пепел: видео лесных пожаров

Власти ввели чрезвычайное положение и издали приказы об эвакуации третьего уровня для тысяч жителей северо‑западных районов Спокана, включая парк Риверсайд и Вест‑Плейнс. Вывезли медицинский центр для ветеранов, пациентов разместили в местных больницах и приютах. Университет Гонзага открыл комнаты в общежитиях для сотрудников, потерявших жилье. Общество защиты животных успешно вывезло подопечных — все звери в безопасности.