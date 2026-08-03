Азорский антициклон принесет в Черноземье жару

В Черноземье наступил самый теплый период года — макушка лета, которая обычно приходится на конец июля — начало августа. Как сообщили на портале Gismeteo, в этом сезоне характер погоды немного сместился. Конец июля не радовал особенным теплом. При этом начало августа компенсировало пробел.