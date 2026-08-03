Азорский антициклон принесет в Черноземье жару

В Черноземье наступил самый теплый период года — макушка лета, которая обычно приходится на конец июля — начало августа. Как сообщили на портале Gismeteo, в этом сезоне характер погоды немного сместился. Конец июля не радовал особенным теплом. При этом начало августа компенсировало пробел.
Уже в минувшие выходные, 1 и 2 августа, регионы ощутили влияние азорского антициклона: стало солнечно и жарко. В воскресенье столбики термометров поднялись от +29 °C до +31 °C.
Согласно прогнозу, на предстоящей неделе доминировать продолжит область повышенного атмосферного давления, которая неспешно сместится на восток. При этом вблизи застынет атмосферный фронт, который протянется по широте и может спровоцировать локальные осадки. В отдельных районах возможны короткие дожди и слабые грозы.
Несмотря на эти локальные явления, общий погодный фон останется жарким. Скажется влияние антициклона и субтропического гребня, надвигающегося с юго‑запада. Ночами температура будет держаться в пределах от +16 °C до +21 °C, местами будет душно, а днем воздух прогреется от +27 °C до +32 °C.
По наиболее вероятному прогнозу, к выходным, 8 и 9 августа, жара может стать еще ощутимее. Температура способна подняться до +35 °C.