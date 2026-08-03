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Gismeteo: грозы, шквалистый ветер и смерчи идут на юг России

После знойных выходных на юге Европейской России ожидается ухудшение погоды. В Крыму, на Кубани и Северном Кавказе пройдут ливни с грозами, возможны град и шквалистый ветер.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 754 мм рт. ст. +27°
Какая погода будет в южных регионах России с 3 по 9 августа 2026: где пройдут ливни с грозами, где возможны смерчи и сильный ветер, сохранится ли жара
Источник: https://vk.com/fobosplanet

На юге Европейской России минувшие выходные выдались знойными. Под влиянием малооблачного антициклона температура воздуха днем достигала от +31 °C до +36 °C. Ночи оказались также душными: в Крыму и на Кубани минимум местами держался на уровне от +21 °C до +24 °C. Об этом сообщили на портале Gismeteo.

В ближайшие дни характер погоды на юге страны изменится, но неравномерно. В северной части по-прежнему будет сказываться влияние периферии антициклона, а юг окажется под воздействием области пониженного давления над Черным морем. Из‑за этого погода там станет неустойчивой. Высока вероятность ливней и гроз в Крыму, на Кубани, в южной части Ростовской области и республиках Северного Кавказа. В отдельных районах возможны сильные дожди и шквалистый ветер.

Наиболее напряженная обстановка ожидается в Краснодарском крае. Там на 4 и 5 августа выпустили штормовое предупреждение. Прогнозируется целый комплекс неблагоприятных явлений — от ливневых дождей и града до гроз и шквалистого ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Повышенная опасность сохранится и над акваторией Черного моря. Имеется риск образования смерчей. Сильные ветры вероятны и в других местах: в Крыму, на побережье от Анапы до Геленджика, в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкии и Новороссийске порывы могут достигать до 23 метров в секунду.

При этом жара сохранится на протяжении всей предстоящей недели. Ночной температурный фон составит от +17 °C до +22 °C, днем — от +31 °C до +36 °C. В ряде районов Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей воздух может прогреваться от +38 °C до +40 °C.