Gismeteo: грозы, шквалистый ветер и смерчи идут на юг России

В ближайшие дни характер погоды на юге страны изменится, но неравномерно. В северной части по-прежнему будет сказываться влияние периферии антициклона, а юг окажется под воздействием области пониженного давления над Черным морем. Из‑за этого погода там станет неустойчивой. Высока вероятность ливней и гроз в Крыму, на Кубани, в южной части Ростовской области и республиках Северного Кавказа. В отдельных районах возможны сильные дожди и шквалистый ветер.