Gismeteo: грозы, шквалистый ветер и смерчи идут на юг России

На юге Европейской России минувшие выходные выдались знойными. Под влиянием малооблачного антициклона температура воздуха днем достигала от +31 °C до +36 °C. Ночи оказались также душными: в Крыму и на Кубани минимум местами держался на уровне от +21 °C до +24 °C. Об этом сообщили на портале Gismeteo.
В ближайшие дни характер погоды на юге страны изменится, но неравномерно. В северной части по-прежнему будет сказываться влияние периферии антициклона, а юг окажется под воздействием области пониженного давления над Черным морем. Из‑за этого погода там станет неустойчивой. Высока вероятность ливней и гроз в Крыму, на Кубани, в южной части Ростовской области и республиках Северного Кавказа. В отдельных районах возможны сильные дожди и шквалистый ветер.
Наиболее напряженная обстановка ожидается в Краснодарском крае. Там на 4 и 5 августа выпустили штормовое предупреждение. Прогнозируется целый комплекс неблагоприятных явлений — от ливневых дождей и града до гроз и шквалистого ветра с порывами до 20 метров в секунду.
Повышенная опасность сохранится и над акваторией Черного моря. Имеется риск образования смерчей. Сильные ветры вероятны и в других местах: в Крыму, на побережье от Анапы до Геленджика, в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкии и Новороссийске порывы могут достигать до 23 метров в секунду.
При этом жара сохранится на протяжении всей предстоящей недели. Ночной температурный фон составит от +17 °C до +22 °C, днем — от +31 °C до +36 °C. В ряде районов Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей воздух может прогреваться от +38 °C до +40 °C.