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Кадр дня: Дунай обмелел до исторического минимума

Уровень воды в румынской части реки опустился до самой низкой отметки за последние три десятилетия.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 754 мм рт. ст. +27°
Вид с дрона на обмелевшие песчаные отмели в районе старого дунайского рукава близ населенного пункта Расова, жудец Констанца, Румыния.
Источник: Reuters

Румыния столкнулась с масштабным обмелением Дуная — уровень воды достиг рекордно низких значений, невиданных с 1990 годов. Засушливое лето и аномально высокие температуры привели к тому, что русло реки местами обнажилось, превратившись в цепочку песчаных кос и островков.

Особенно критичная ситуация наблюдается в районе старого рукава Дуная, где навигация осложнена, а экологи бьют тревогу из-за воздействия на речную флору и фауну. Если тенденция сохранится, это может ударить по судоходству, ирригации и энергетике всего региона.