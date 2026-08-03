Кадр дня: Дунай обмелел до исторического минимума

Румыния столкнулась с масштабным обмелением Дуная — уровень воды достиг рекордно низких значений, невиданных с 1990 годов. Засушливое лето и аномально высокие температуры привели к тому, что русло реки местами обнажилось, превратившись в цепочку песчаных кос и островков.
Особенно критичная ситуация наблюдается в районе старого рукава Дуная, где навигация осложнена, а экологи бьют тревогу из-за воздействия на речную флору и фауну. Если тенденция сохранится, это может ударить по судоходству, ирригации и энергетике всего региона.