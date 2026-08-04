Сегодня Россию ждет резкое падение температуры

Самые резкие изменения во вторник, 4 августа, ожидают Якутию: там произойдет обвал холода. После +30 °С, которые были вчера, сегодня воздух прогреется только до +19 °С. При этом сохранится солнечная погода. В Верхоянске столбик термометра упадет сразу на 15 градусов: термометр в дневные часы покажет +13 °С. На Чукотке прогнозируют около +20 °С. На юге Камчатки тоже будет +20 °С, местами пройдут дожди.
В Сибири осадки сосредоточатся в западной части. Дожди прольются на Омск — температура опустится до +26 °С. В Барнауле — +32 °С, в Горно-Алтайске — +36 °С. На Урале также ожидается ненастье — станет свежее. В Екатеринбурге обещают +25 °С.
Новый циклон принесет дожди и прохладу на север европейской территории страны. В Архангельске максимум составит +21 °С, в Мурманске — +15 °С. Ближе к Балтике интенсивность осадков уменьшится, будет теплее: в Пскове — +25 °С, в Калининграде — +27 °С. В центральных регионах прогнозируют солнце и тепло.
На юге страны будет жарко. В Севастополе и Сочи пройдут небольшие дожди, будет около +30 °С. В Луганске — +34 °С, в Новороссийске — +28 °С, в Краснодаре — +30 °С, в Астрахани — +37 °С.
В Санкт-Петербурге температура установится около +22 °С, в Москве — около +28 °С. Осадков не ожидается.