Сегодня Россию ждет резкое падение температуры

Самые резкие изменения во вторник, 4 августа, ожидают Якутию: там произойдет обвал холода. После +30 °С, которые были вчера, сегодня воздух прогреется только до +19 °С. При этом сохранится солнечная погода. В Верхоянске столбик термометра упадет сразу на 15 градусов: термометр в дневные часы покажет +13 °С. На Чукотке прогнозируют около +20 °С. На юге Камчатки тоже будет +20 °С, местами пройдут дожди.