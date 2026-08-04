Аномальная жара из Европы приближается к России

В Европе бушует климатический кризис: из‑за аномальной жары и острой нехватки осадков стремительно мелеют крупнейшие реки. Критическая ситуация сложилась на Дунае. Как рассказали в издании «Метеовести», из‑за падения уровня воды пришлось остановить один из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии, а выработка энергии на венгерской АЭС «Пакш» сократилась почти в десять раз.
Не лучше обстановка и на Рейне: в Кельне уровень реки опустился до рекордно низких 66 сантиметров, судоходство оказалось под угрозой, баржи вынуждены идти с минимальной загрузкой. Экономические риски особенно велики для химических предприятий, расположенных вдоль русла.
Причиной бедствия стал азорский антициклон, принесший в Европу экстремальную жару. Знойный воздух из Сахары прогревался под ясным небом, а таяние альпийских ледников еще сильнее сократило приток воды в реки. При этом в отдельных районах дефицит осадков достиг катастрофических масштабов. Например, в Будапеште с начала года выпало лишь пять миллиметров влаги при норме в 340 миллиметров.
Тем временем жаркий фронт смещается к востоку. В южных регионах России температура уже достигает от +33 °C до +38 °C, а к концу недели зона сильной жары продвинется на 500 километров севернее — вплоть до верховий Волги.
В Краснодаре кратковременные грозы сменятся устойчивой жаркой погодой: уже с четверга, 6 августа, температура поднимется от +36 °C до +38 °C.
В Центральной России воздух тоже будет прогреваться — к четвергу столбики термометров дойдут до +31 °C. Но к выходным, 8 и 9 августа, в регион придет прохлада вместе с грозовым фронтом.