Аномальная жара из Европы приближается к России

Причиной бедствия стал азорский антициклон, принесший в Европу экстремальную жару. Знойный воздух из Сахары прогревался под ясным небом, а таяние альпийских ледников еще сильнее сократило приток воды в реки. При этом в отдельных районах дефицит осадков достиг катастрофических масштабов. Например, в Будапеште с начала года выпало лишь пять миллиметров влаги при норме в 340 миллиметров.