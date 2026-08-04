Англия пережила самый засушливый июль в истории

В Англии выпало всего шесть с половиной миллиметров влаги. Это лишь 10% месячной нормы и меньше половины рекорда 1911 года. В Уэльсе ситуация оказалась немногим лучше. Там зафиксировали 9,3 миллиметра, что составило всего девять процентов среднего показателя.