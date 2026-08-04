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Англия пережила самый засушливый июль в истории

Половину страны признали зоной засухи. Для жителей ввели ограничения на использование садовых шлангов. Дефицит воды уже встревожил фермеров и экологов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Аномальная засуха в Англии: итоги июля 2026, рекордно низкие осадки, последствия для экономики и людей
Источник: Unsplash

Июль текущего года вошел в историю как беспрецедентно засушливый месяц на юге Англии. Как сообщили в издании The Guardian, за почти 200 лет наблюдений столь низкого уровня осадков еще не фиксировали.

В Англии выпало всего шесть с половиной миллиметров влаги. Это лишь 10% месячной нормы и меньше половины рекорда 1911 года. В Уэльсе ситуация оказалась немногим лучше. Там зафиксировали 9,3 миллиметра, что составило всего девять процентов среднего показателя.

При этом Уэльс отметился самой теплой июльской температурой за всю историю метеонаблюдений, а Англия — второй по уровню жары.

Столь экстремальные условия стали частью масштабного погодного феномена. Июль оказался шестым месяцем подряд с температурой выше среднего, а волна жары в Западной Европе была признана самой сильной и обширной за все время наблюдений. По словам ученых, сочетание рекордной засухи, аномальной жары и небывалого числа солнечных дней сделало это лето одним из самых примечательных в истории страны.

Последствия ощущаются повсеместно. Половина Англии и весь Уэльс официально объявлены зоной засухи, а 40% жителей Англии столкнулись с запретом на использование садовых шлангов. Фермеры бьют тревогу: из‑за дефицита влаги возможна нехватка отдельных продуктов.

Проблемы затронули и экосистему. Уровень воды в реках резко упал. Например, расход воды в Дунае сократился до менее чем трети нормы. Ситуация усугубляется на фоне климатического кризиса, повышающего частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений.