Землетрясения в Венесуэле унесли более 6,1 тыс. жизней

Обследование жилого фонда показало масштаб ущерба. Из 43 679 проверенных домов повреждения получили 41 624 здания. При этом пригодными для жизни признали 25 325 объектов, еще 9866 строений можно использовать с ограничениями, а 6433 дома отнесли к категории высокого риска — жить там опасно.