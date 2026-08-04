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Землетрясения в Венесуэле унесли более 6,1 тыс. жизней

Список пострадавших превысил 60 000 человек. Значительная часть жилых домов получила серьезные повреждения или полностью разрушена.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Последствия землетрясения в Венесуэле 24 июня 2026: число погибших, ущерб зданиям, подробности трагедии
Источник: @fobosplanetreal

Землетрясения в Венесуэле, случившиеся 24 июня, обернулись трагедией. По обновленным сведениям спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, число погибших достигло 6125 человек — ранее сообщалось о 5546 жертвах.

Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Последствия оказались разрушительными. Спасателям удалось освободить из‑под обломков 6462 человека. Медицинская помощь понадобилась 60 992 пострадавшим — все они прошли лечение в больницах.

Обследование жилого фонда показало масштаб ущерба. Из 43 679 проверенных домов повреждения получили 41 624 здания. При этом пригодными для жизни признали 25 325 объектов, еще 9866 строений можно использовать с ограничениями, а 6433 дома отнесли к категории высокого риска — жить там опасно.

Чтобы поддержать людей, оставшихся без крыши над головой, власти выдали 287 новых квартир. Одновременно продолжается расчистка завалов. Уже вывезено 346 755 тонн строительного мусора, что примерно 16,51% всего объема обломков.

Эксперты отметили, что восстановление страны остается сложной и длительной задачей. Стихия затронула десятки тысяч семей, и впереди — большой объем работ по возвращению людей к нормальной жизни.