Сотни спасателей сдерживают лесной пожар вблизи Афин: видео

По сведениям агентства Reuters, в Греции, к северо‑западу от Афин, уже четвертые сутки продолжается масштабный лесной пожар. Для борьбы со стихией привлечено более 400 специалистов. Ситуацию осложняют порывистые потоки ветра, ускоряющие распространение пламени.
В районе населенных пунктов Кандили и Агия‑Скепи работу огнеборцев поддерживает авиация. В небе задействовано 21 воздушное судно, а на земле — тяжелая спецтехника.
Трагическим эпизодом стала авария с участием пожарных вертолетов. В воскресенье, 2 августа, вблизи поселка Псата, примерно в 40 километрах от столицы, два воздушных судна столкнулись на малой высоте. В результате погибли двое членов экипажа одного из вертолетов, второй экипаж удалось спасти. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.
Техника прокладывает противопожарные полосы, чтобы сдержать продвижение пламени и защитить жилые зоны. Из‑за сильных и переменчивых ветров огонь стремительно распространяется. Уже уничтожены жилые объекты, сосновые леса и тысячи гектаров сельхозугодий. Власти провели срочную эвакуацию жителей: часть вывезли по суше, часть — по морю.
Масштабные лесные пожары этим летом охватили разные части Европы. Ситуация во многом обусловлена рекордной жарой и сильной засухой. Ученые связывают обострение пожароопасной обстановки с изменением климата.