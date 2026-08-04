Сотни спасателей сдерживают лесной пожар вблизи Афин: видео

Трагическим эпизодом стала авария с участием пожарных вертолетов. В воскресенье, 2 августа, вблизи поселка Псата, примерно в 40 километрах от столицы, два воздушных судна столкнулись на малой высоте. В результате погибли двое членов экипажа одного из вертолетов, второй экипаж удалось спасти. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.