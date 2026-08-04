Испанский слизень заполонил Россию хуже борщевика

Испанский слизень становится серьезной угрозой. По степени инвазивности его сравнивают с борщевиком Сосновского. Как отметила эксперт Института экологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Тельнова в беседе с ТАСС, в Москве практически не осталось парков, где не наблюдалось бы его нашествие. Порой передвижение по зеленым зонам напоминает попытку избежать встречи с ним.
Распространение вида начинается в городах, а затем выходит за их пределы, нарушая сложившийся баланс местных экосистем. Ключевыми факторами стремительного расселения становятся особенности биологии слизня и влияние человека.
В центральной части России у испанца почти не нашлось природных регуляторов численности. Примечательно, что даже вороны — привычные потребители местных слизней — не проявляют к нему интереса. Причина кроется в плотной слизи, покрывающей тело моллюска. Она имеет ярко выраженный горький привкус и эффективно отпугивает возможных поедателей. К тому же у местной орнитофауны отсутствует сформированный пищевой стереотип. Птицы попросту не рассматривают этого инвазивного моллюска как потенциальный корм.
Проникновение вида связано с хозяйственной деятельностью человека, а благоприятные климатические условия дополнительно усиливают его выживаемость. Наблюдения в Европе, куда слизень также попал как чужеродный вид, подтверждают: естественные механизмы сдерживания его численности не работают. Ситуация требует внимания: распространение испанского слизня способно заметно изменить облик городских и пригородных экосистем.