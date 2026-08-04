Испанский слизень заполонил Россию хуже борщевика

В центральной части России у испанца почти не нашлось природных регуляторов численности. Примечательно, что даже вороны — привычные потребители местных слизней — не проявляют к нему интереса. Причина кроется в плотной слизи, покрывающей тело моллюска. Она имеет ярко выраженный горький привкус и эффективно отпугивает возможных поедателей. К тому же у местной орнитофауны отсутствует сформированный пищевой стереотип. Птицы попросту не рассматривают этого инвазивного моллюска как потенциальный корм.