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Кадр дня: огненное дыхание Гватемалы

Вулкан Фуэго в Центральной Америке начал извержение 4 августа 2026 года. Из кратера вырвались потоки лавы, а столб пепла поднялся на километры вверх.

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Вулкан де Фуэго извергает потоки лавы и пепла во время мощного извержения недалеко от города Алотенанго, Гватемала, 4 августа 2026 года. Снимок запечатлел драматичный контраст огненной стихии и наступающих сумерек.
Источник: Reuters

4 августа 2026 года один из самых активных вулканов Центральной Америки — Фуэго (Volcán de Fuego) — напомнил о своей мощи. Очередная фаза извержения началась внезапно: из кратера вырвались раскаленные потоки лавы, а густой столб пепла и газа поднялся на километры вверх, затянув небо над окрестностями Алотенанго.

По данным национального института сейсмологии, активность вулкана резко возросла в утренние часы, что вынудило власти объявить «желтый» уровень опасности и начать превентивную эвакуацию жителей из ближайших деревень у подножия. На данный момент о жертвах не сообщается, однако спасатели продолжают мониторить ситуацию, предупреждая о возможных пирокластических потоках и пеплопадах в радиусе 10 километров.