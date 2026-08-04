Кадр дня: огненное дыхание Гватемалы

По данным национального института сейсмологии, активность вулкана резко возросла в утренние часы, что вынудило власти объявить «желтый» уровень опасности и начать превентивную эвакуацию жителей из ближайших деревень у подножия. На данный момент о жертвах не сообщается, однако спасатели продолжают мониторить ситуацию, предупреждая о возможных пирокластических потоках и пеплопадах в радиусе 10 километров.