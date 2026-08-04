Кадр дня: огненное дыхание Гватемалы

4 августа 2026 года один из самых активных вулканов Центральной Америки — Фуэго (Volcán de Fuego) — напомнил о своей мощи. Очередная фаза извержения началась внезапно: из кратера вырвались раскаленные потоки лавы, а густой столб пепла и газа поднялся на километры вверх, затянув небо над окрестностями Алотенанго.
По данным национального института сейсмологии, активность вулкана резко возросла в утренние часы, что вынудило власти объявить «желтый» уровень опасности и начать превентивную эвакуацию жителей из ближайших деревень у подножия. На данный момент о жертвах не сообщается, однако спасатели продолжают мониторить ситуацию, предупреждая о возможных пирокластических потоках и пеплопадах в радиусе 10 километров.