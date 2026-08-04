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В Лондоне впервые за 155 лет прошел полный календарный месяц без дождя

В Лондоне впервые с 1871 года метеорологи не зафиксировали ни одного дождливого дня за целый календарный месяц. Информацию об этом распространил портал Semafor.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: AP 2024

Ранее издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU) писало, что из-за аномальной жары и последовавшей засухи в Великобритании возможен дефицит продовольствия.

«В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», — говорится в материале.

В конце июля в Англии в четвертый раз за несколько месяцев наблюдалась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.

По данным Британского метеорологического бюро, на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд, температура поднялась выше 37 градусов.