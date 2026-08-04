В Лондоне впервые за 155 лет прошел полный календарный месяц без дождя

Ранее издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU) писало, что из-за аномальной жары и последовавшей засухи в Великобритании возможен дефицит продовольствия.
«В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», — говорится в материале.
В конце июля в Англии в четвертый раз за несколько месяцев наблюдалась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.
По данным Британского метеорологического бюро, на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд, температура поднялась выше 37 градусов.