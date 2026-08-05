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Жара на юге, дожди на севере: как антициклон разделит Россию на неделе

В центре страны ожидается субтропическая жара до +32 °C, на юге воздух раскалится до +37 °C. Северные территории останутся во власти дождей и прохлады.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 1 м/с 98% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Азорский антициклон расширит зону влияния. Теперь он будет воздействовать на погоду почти всей Русской равнины, сообщили в издании «Метеовести».

В результате в средней полосе и на юге на неделе установится преимущественно ясная погода, а вот северные территории останутся во власти дождей из‑за фронтальных разделов. Локальные грозы возможны лишь в горах Кавказа.

Температурный контраст будет заметным. На севере, у Белого и Баренцева морей, воздух прогреется лишь от +13 °C до +18 °C — это чуть ниже обычной для начала августа нормы. В Центральной России днем ожидается настоящая субтропическая жара — от +27 °C до +32 °C. Сильнее всего воздух раскалится в Причерноморье, в низовьях Волги и Дона, а также на кавказских склонах: там температура достигнет от +32 °C до +37 °C.

Тенденция сохранится в ближайшие дни: север будет получать прохладный атлантический воздух, а в центральные и южные районы продолжат поступать теплые средиземноморские массы по периферии антициклона.

В Волгограде осадков не предвидится, а жара будет нарастать: если сегодня около +33 °C, то к пятнице, 7 августа, температура может дойти до +37 °C. В Мурманске, напротив, поначалу пасмурно и всего +13 °C, но постепенно погода улучшится: к воскресенью, 9 августа, потеплеет до +18 °C.

В Москве пик жары придется на четверг‑пятницу — столбики термометров поднимутся с +28 °C до +32 °C. Однако к выходным атмосферный фронт принесет грозовые дожди, и температура снизится от +23 °C до +26 °C.