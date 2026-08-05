Жара на юге, дожди на севере: как антициклон разделит Россию на неделе

Температурный контраст будет заметным. На севере, у Белого и Баренцева морей, воздух прогреется лишь от +13 °C до +18 °C — это чуть ниже обычной для начала августа нормы. В Центральной России днем ожидается настоящая субтропическая жара — от +27 °C до +32 °C. Сильнее всего воздух раскалится в Причерноморье, в низовьях Волги и Дона, а также на кавказских склонах: там температура достигнет от +32 °C до +37 °C.