Синоптики обозначили самые жаркие регионы России на сегодня

На юге страны в среду, 5 августа, сохранится жаркая и сухая погода. В Севастополе обещают температуру до +31 °С, в Краснодаре — до +34 °С, в Сочи — до +29 °С, в Новороссийске — до +30 °С.
В Сибири осадков будет мало, дожди пройдут только в центре Красноярского края и на юго-западе Сибирского федерального округа. Температурный фон установится выше привычных значений. В Иркутске ожидается +30 °С, в Кемерове — +29 °С, в Барнауле — +31 °С, в Горно-Алтайске — +32 °С, в Норильске — +26 °С.
В средних широтах дожди заденут Тулу, Тамбов и Смоленск. В остальных регионах вероятность осадков будет низкой. В Ярославле сегодня разогреет до +25 °С, во Владимире — +26 °С, в Смоленске — до +29 °С, в Брянске — до +31 °С, в Самаре — до +26 °С, в Казани — до +26 °С. В Черноземье прогнозируют до +33 °С.
На севере Европейской России обещают прохладу и сырость, от +15 °С до +20 °С. Дожди начнутся на северо-западе, но в потоках южного ветра станет теплее. В Калининграде будет жарко, +31 °С.
На Дальнем Востоке дожди накроют Магаданскую область, Камчатку и север Сахалина. На юге Хабаровского края установится неустойчивая погода, возможны грозы, воздух прогреется до +31 °С. В Благовещенске и Чите день пройдет без дождей, будет около +30 °С. Во Владивостоке температура составит +26 °С, в Якутске — +17 °С, в Тикси — +10 °С.
В Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха поднимается до +25 °С, в Москве — до +30 °С. Дождей не обещают.