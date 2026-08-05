Синоптики обозначили самые жаркие регионы России на сегодня

В средних широтах дожди заденут Тулу, Тамбов и Смоленск. В остальных регионах вероятность осадков будет низкой. В Ярославле сегодня разогреет до +25 °С, во Владимире — +26 °С, в Смоленске — до +29 °С, в Брянске — до +31 °С, в Самаре — до +26 °С, в Казани — до +26 °С. В Черноземье прогнозируют до +33 °С.