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Полчища саранчи накрыли поля Дагестана: видео

В Кизлярском районе Дагестана зафиксировали масштабное нашествие саранчи, из-за которого небо над полями потемнело. Вредители мигрировали на сельхозугодья из заповедных зон.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Кизлярском районе Дагестана зафиксировано масштабное нашествие мигрирующей саранчи. Из‑за плотных стай насекомых небо над полями потемнело, а на время стало практически невозможно находиться на улице.

По сведениям РИА Дагестан, вредители переместились на сельхозугодья из природоохранных зон и заповедников. Там по закону запрещено применять химикаты, поэтому сдерживать популяцию на этих территориях невозможно. Как только саранча оказывается на доступных для обработки землях, к борьбе подключают весь арсенал средств: задействуют наземную технику с опрыскивателями и малую авиацию. Такой комплексный подход помогает оперативно подавлять очаги и минимизировать ущерб урожаю.

Ранее в северной зоне республики зафиксировали отрождение мароккской саранчи. Землепользователям рекомендовали заранее запастись ядохимикатами и вести постоянный мониторинг участков, чтобы при первых признаках появления вредителя сразу приступить к обработке.

Для координации мер в Минсельхозпроде Дагестана работает специальный штаб, который взаимодействует с районными властями и профильными службами. На противосаранчовые мероприятия в 2026 году в республиканском бюджете заложено 25 миллионов рублей, еще свыше четырех миллионов предусмотрено у отдельных районов. Специалисты подчеркивают, что выстроенная система реагирования позволяет не допускать массового распространения вредителя и своевременно ликвидировать возникающие угрозы.