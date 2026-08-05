Полчища саранчи накрыли поля Дагестана: видео

По сведениям РИА Дагестан, вредители переместились на сельхозугодья из природоохранных зон и заповедников. Там по закону запрещено применять химикаты, поэтому сдерживать популяцию на этих территориях невозможно. Как только саранча оказывается на доступных для обработки землях, к борьбе подключают весь арсенал средств: задействуют наземную технику с опрыскивателями и малую авиацию. Такой комплексный подход помогает оперативно подавлять очаги и минимизировать ущерб урожаю.