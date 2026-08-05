Сотни людей покинули дома из-за извержения вулкана в Гватемале: видео

Вулкан выбрасывает пепел, газы, раскаленные обломки и лаву, а по склонам движутся пирокластические потоки — лавины из перегретого газа и вулканических пород, преодолевающие расстояние пять-шесть километров. За последние сутки в регионе зафиксировали 34 сейсмических события. Ожидается, что столбы пепла поднимутся на несколько сотен метров над уровнем моря.