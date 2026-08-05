Сотни людей покинули дома из-за извержения вулкана в Гватемале: видео

В Гватемале активизировался вулкан Фуэго. Началась опасная фаза извержения, из‑за чего власти экстренно эвакуировали людей, сообщили в издании Fox Weather.
Более 650 жителей покинули населенные пункты, находящиеся в зоне риска. Около 300 человек разместили во временных центрах. В первую очередь эвакуация затронула Эль‑Порвенир и Лас‑Лахитас.
Вулкан выбрасывает пепел, газы, раскаленные обломки и лаву, а по склонам движутся пирокластические потоки — лавины из перегретого газа и вулканических пород, преодолевающие расстояние пять-шесть километров. За последние сутки в регионе зафиксировали 34 сейсмических события. Ожидается, что столбы пепла поднимутся на несколько сотен метров над уровнем моря.
Власти объявили оранжевый уровень опасности. На входе к вулкану Акатенанго дежурят сотрудники служб безопасности, которые не допускают туристов, чтобы избежать угрозы для жизни. При усилении активности может потребоваться эвакуация новых населенных пунктов.
Фуэго — один из самых активных вулканов Центральной Америки. С XVI века зафиксировано свыше 60 извержений. Его нынешняя активность напоминает о серьезной природной угрозе, с которой регулярно сталкивается страна.