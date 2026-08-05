Сибирь на неделе окажется во власти ливней и града

Со среды, 5 августа, непогода активно проявит себя в разных частях Сибири. В центральных и южных округах Красноярского края, в Хакасии и Тыве, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду. При этом жара пока не отступит: температура удержится на уровне до +35 °С.
Лишь к концу рабочей недели, 7 августа, зной начнет понемногу спадать. Столбики термометров опустятся от +25 °С до +30 °С в Хакасии и Тыве и от +23 °С до +28 °С в Красноярском крае.
Юго‑Западная Сибирь тоже окажется во власти ненастья. В Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Кемеровской области на неделе пройдут интенсивные осадки, местами — очень сильные ливни. В Томской области ветер может усилиться до 24 метров в секунду, в Новосибирской области и на Алтае — до 25 метров в секунду.
Несмотря на дожди, в этих регионах сохранится аномально жаркая погода. Но к пятнице станет заметно свежее: температура опустится от +20 °С до +26 °С, на Алтае — от +22 °С до +28 °С.
На севере Сибири сегодня осадков практически не ожидается, но уже завтра сильный дождь с грозой пройдет на юге Таймыра и в Туруханском округе. К пятнице кратковременные дожди местами возможны по всему северу региона. При этом на Таймыре заметно похолодает — от +17 °С до +22 °С. В Эвенкии в эти дни воздух будет прогреваться от +23 °С до +29 °С.
В Иркутской области сегодня прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Завтра существенных осадков не ожидается. В пятницу дожди и грозы вновь пройдут в западных, северных и верхнеленских районах. Температура в регионе в эти дни останется высокой — от +28 °С до +34 °С.