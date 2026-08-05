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Сибирь на неделе окажется во власти ливней и града

Перед выходными погода в Сибири резко изменится. На фоне сохраняющейся жары федеральный округ накроют мощные конвективные явления: ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Погода в Сибири ухудшится: обещают ливни, град и сильный ветер с 5 по 7 августа 2026, когда спадет жара
Источник: Unsplash.com

Со среды, 5 августа, непогода активно проявит себя в разных частях Сибири. В центральных и южных округах Красноярского края, в Хакасии и Тыве, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду. При этом жара пока не отступит: температура удержится на уровне до +35 °С.

Лишь к концу рабочей недели, 7 августа, зной начнет понемногу спадать. Столбики термометров опустятся от +25 °С до +30 °С в Хакасии и Тыве и от +23 °С до +28 °С в Красноярском крае.

Юго‑Западная Сибирь тоже окажется во власти ненастья. В Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Кемеровской области на неделе пройдут интенсивные осадки, местами — очень сильные ливни. В Томской области ветер может усилиться до 24 метров в секунду, в Новосибирской области и на Алтае — до 25 метров в секунду.

Несмотря на дожди, в этих регионах сохранится аномально жаркая погода. Но к пятнице станет заметно свежее: температура опустится от +20 °С до +26 °С, на Алтае — от +22 °С до +28 °С.

На севере Сибири сегодня осадков практически не ожидается, но уже завтра сильный дождь с грозой пройдет на юге Таймыра и в Туруханском округе. К пятнице кратковременные дожди местами возможны по всему северу региона. При этом на Таймыре заметно похолодает — от +17 °С до +22 °С. В Эвенкии в эти дни воздух будет прогреваться от +23 °С до +29 °С.

В Иркутской области сегодня прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Завтра существенных осадков не ожидается. В пятницу дожди и грозы вновь пройдут в западных, северных и верхнеленских районах. Температура в регионе в эти дни останется высокой — от +28 °С до +34 °С.

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