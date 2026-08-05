Сибирь на неделе окажется во власти ливней и града

На севере Сибири сегодня осадков практически не ожидается, но уже завтра сильный дождь с грозой пройдет на юге Таймыра и в Туруханском округе. К пятнице кратковременные дожди местами возможны по всему северу региона. При этом на Таймыре заметно похолодает — от +17 °С до +22 °С. В Эвенкии в эти дни воздух будет прогреваться от +23 °С до +29 °С.