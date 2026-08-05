На юге России ввели оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары

При этом в отдельных южных регионах погода резко контрастирует с общей картиной зноя. Например, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе уже сегодня, 5 августа, прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозами, градом и сильными порывами ветра. В горах возможен сход небольших селей, на реках — подъем уровня воды. Над Черным морем в районе Анапа — Магри сохраняется риск формирования смерчей.