На юге России ввели оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары

На юге Европейской России нарастает экстремальный зной. Метеорологи прогнозируют пик в конце недели. Причиной аномального тепла, по информации издания Gismeteo, стал целый комплекс факторов: субтропический гребень, надвигающийся с юго‑запада, жаркие воздушные массы из Средней Азии и по‑прежнему высокая солнечная активность.
Температура держится выше +30 °C. В Астрахани, Волгограде и Калмыкии столбики термометров подбираются к отметке +40 °C.
Так, 4 августа в ряде населенных пунктов зафиксировали от +37 °C до +38 °C. В ближайшие дни ситуация усугубится: днем температура в тени составит от +32 °C до +37 °C, местами превысит +40 °C.
Особенно напряженная обстановка ожидается в Крыму. Там с 5 по 9 августа объявлено штормовое предупреждение. Суточная температура окажется на семь градусов выше нормы, параллельно усилится засуха и возрастет пожароопасность.
При этом в отдельных южных регионах погода резко контрастирует с общей картиной зноя. Например, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе уже сегодня, 5 августа, прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозами, градом и сильными порывами ветра. В горах возможен сход небольших селей, на реках — подъем уровня воды. Над Черным морем в районе Анапа — Магри сохраняется риск формирования смерчей.
Накануне в Краснодарском крае и Адыгее уже прошли интенсивные грозовые явления. В отдельных пунктах выпало до 35 миллиметров осадков.