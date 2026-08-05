Холод и ливни накроют Дальний Восток: синоптики обозначили сроки

Уже в четверг, 6 августа, ливневые дожди обрушатся на Хабаровский край и Еврейскую автономную область. К пятнице, 7 августа, интенсивность осадков возрастет. Местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Температурный контраст окажется особенно резким: если 6 августа воздух прогреется от +27 °C до +32 °C, то уже 7 и 8 августа столбики термометров опустятся от +18 °C до +23 °C.