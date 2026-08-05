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Холод и ливни накроют Дальний Восток: синоптики обозначили сроки

Дальний Восток ожидает погодный разворот. Вслед за жарой придут ливни и похолодание.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Циклон с Китая обрушится на Дальний Восток: прогноз с 5 по 8 августа 2026, где пройдут сильные дожди и возможны заморозки
Источник: Magnific

На Дальний Восток надвигается погодный разворот: вслед за жарой придут ливни и резкое похолодание. Виновник перемен — циклон с северо‑востока Китая. Его фронтальная зона накроет южные и восточные регионы округа, включая островные территории, сообщили в Гидрометцентре России.

Уже в четверг, 6 августа, ливневые дожди обрушатся на Хабаровский край и Еврейскую автономную область. К пятнице, 7 августа, интенсивность осадков возрастет. Местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Температурный контраст окажется особенно резким: если 6 августа воздух прогреется от +27 °C до +32 °C, то уже 7 и 8 августа столбики термометров опустятся от +18 °C до +23 °C.

Приморский край тоже не останется в стороне. Там в конце рабочей недели прогнозируют ливни и грозы. На побережье ветер усилится до 23 метров в секунду. Жара быстро пойдет на спад: с +35 °C в центральных районах температура снизится до +20 °C, что ниже климатической нормы.

На Сахалине пик осадков придется на 7 и 8 августа. Теплая погода сменится прохладой. На юге острова ожидается около +20 °C, на севере — от +14 °C до +19 °C.

Север Дальнего Востока уже оказался во власти резких погодных перемен. В Якутии заметно похолодало: в северных районах воздух днем едва прогрелся до +8 °C, в центральных держался на отметке около +15 °C. Осадки уже затронули разные части республики — на востоке прошли дожди умеренной интенсивности.

В ближайшие дни влияние атмосферных фронтов сохранится: погода останется неустойчивой. Прогнозируются дожди, а в отдельных местах не исключен мокрый снег. Особенно непростыми будут ночи в низинах: там температура может опускаться до −3 °C.

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