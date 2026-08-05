В США из-за пыльной бури ввели высшую категорию погодной опасности

В американском штате Аризона во вторник, 4 августа, разыгралась мощная пыльная буря и ухудшила качество воздуха в районе Финикса. Стихия разразилась после ночных гроз. Порывистые ветры подняли в атмосферу огромное количество пыли. Ее шлейф держался в воздухе не менее 12 часов. Сейчас самые сильные порывы стихли, но пыль по‑прежнему опасна для здоровья тысяч людей, предупредили в издании Fox Weather.