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В США из-за пыльной бури ввели высшую категорию погодной опасности

Ветер поднял в атмосферу крупные твердые частицы, способные обострить болезни сердца и легких. Синоптики ожидают улучшения обстановки, но предупреждают об опасности в отдельных районах.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Пыльная буря в США 4 августа 2026: последствия, угроза здоровью и прогноз
Источник: Reuters

В американском штате Аризона во вторник, 4 августа, разыгралась мощная пыльная буря и ухудшила качество воздуха в районе Финикса. Стихия разразилась после ночных гроз. Порывистые ветры подняли в атмосферу огромное количество пыли. Ее шлейф держался в воздухе не менее 12 часов. Сейчас самые сильные порывы стихли, но пыль по‑прежнему опасна для здоровья тысяч людей, предупредили в издании Fox Weather.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение: из‑за ветра выросла концентрация крупных твердых частиц, способных обострить болезни сердца и легких. Особенно уязвимы оказались пожилые люди, дети и те, кто страдает астмой.

Для оценки угрозы в Финиксе применяют особую шкалу пыльных бурь. Такая ранжирует штормы от одного до пяти баллов с учетом концентрации PM‑10, силы ветра, длительности и площади охвата. Нынешняя буря достигла пятой категории — наихудшего показателя.

Ситуацию усугубляет сезон муссонов, который повышает риск не только пыльных бурь, но и внезапных наводнений. По словам эксперта Университета Аризоны Эяда Аталлы, резкие перепады погоды делают регион особенно уязвимым.

Метеорологи рассчитывают, что в ближайшие дни обстановка улучшится. Снижение температуры поможет атмосфере рассеять пыль. Тем не менее в отдельных районах качество воздуха может оставаться опасным.