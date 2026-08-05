В США из-за пыльной бури ввели высшую категорию погодной опасности

В американском штате Аризона во вторник, 4 августа, разыгралась мощная пыльная буря и ухудшила качество воздуха в районе Финикса. Стихия разразилась после ночных гроз. Порывистые ветры подняли в атмосферу огромное количество пыли. Ее шлейф держался в воздухе не менее 12 часов. Сейчас самые сильные порывы стихли, но пыль по‑прежнему опасна для здоровья тысяч людей, предупредили в издании Fox Weather.
Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение: из‑за ветра выросла концентрация крупных твердых частиц, способных обострить болезни сердца и легких. Особенно уязвимы оказались пожилые люди, дети и те, кто страдает астмой.
Для оценки угрозы в Финиксе применяют особую шкалу пыльных бурь. Такая ранжирует штормы от одного до пяти баллов с учетом концентрации PM‑10, силы ветра, длительности и площади охвата. Нынешняя буря достигла пятой категории — наихудшего показателя.
Ситуацию усугубляет сезон муссонов, который повышает риск не только пыльных бурь, но и внезапных наводнений. По словам эксперта Университета Аризоны Эяда Аталлы, резкие перепады погоды делают регион особенно уязвимым.
Метеорологи рассчитывают, что в ближайшие дни обстановка улучшится. Снижение температуры поможет атмосфере рассеять пыль. Тем не менее в отдельных районах качество воздуха может оставаться опасным.