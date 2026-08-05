Экстремальная жара в Эмиратах: столбики термометров показали больше +51 °C

При этом прогноз погоды не обещает скорого облегчения. В отдельных районах ОАЭ до пятницы, 7 августа, ожидаются дожди, сопровождаемые сильным ветром. Потенциальная опасность кроется не столько в самих осадках, сколько в сопутствующих явлениях на фоне 50-градусного зноя. Порывистый ветер способен спровоцировать пыльные и песчаные бури, которые ухудшают видимость, создают проблемы для транспорта и могут негативно сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.