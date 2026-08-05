Экстремальная жара в Эмиратах: столбики термометров показали больше +51 °C

В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 5 августа, установилась экстремальная жара. По сведениям Национального метеорологического центра ОАЭ, дневная температура в стране превысила отметку +51 °C. Рекордное значение — +51,2 °C — зафиксировали в населенном пункте Бидаа‑Дафас региона Аль‑Дафра ровно в 12:45 по местному времени, сообщили в издании «Метеовести».
Показатель вплотную приблизился к историческому максимуму. Прежний рекорд +52,1 °C установился еще в июле 2002 года.
Столь высокие температуры — серьезное испытание и для жителей с туристами, и для инфраструктуры региона. Власти и коммунальные службы принимают дополнительные меры, чтобы минимизировать риски для здоровья людей и обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
При этом прогноз погоды не обещает скорого облегчения. В отдельных районах ОАЭ до пятницы, 7 августа, ожидаются дожди, сопровождаемые сильным ветром. Потенциальная опасность кроется не столько в самих осадках, сколько в сопутствующих явлениях на фоне 50-градусного зноя. Порывистый ветер способен спровоцировать пыльные и песчаные бури, которые ухудшают видимость, создают проблемы для транспорта и могут негативно сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.