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Экстремальная жара в Эмиратах: столбики термометров показали больше +51 °C

В Объединенных Арабских Эмиратах установилась аномальная жара. По сведениям метеорологов, температура в регионе Аль-Дафра достигла +51,2 °C.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 761 мм рт. ст. +27°
Жара в ОАЭ 5 августа 2026 превысила +51 °C: рекордные температуры в Бидаа-Дафас, прогноз погоды
Источник: Unsplash

В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 5 августа, установилась экстремальная жара. По сведениям Национального метеорологического центра ОАЭ, дневная температура в стране превысила отметку +51 °C. Рекордное значение — +51,2 °C — зафиксировали в населенном пункте Бидаа‑Дафас региона Аль‑Дафра ровно в 12:45 по местному времени, сообщили в издании «Метеовести».

Показатель вплотную приблизился к историческому максимуму. Прежний рекорд +52,1 °C установился еще в июле 2002 года.

Столь высокие температуры — серьезное испытание и для жителей с туристами, и для инфраструктуры региона. Власти и коммунальные службы принимают дополнительные меры, чтобы минимизировать риски для здоровья людей и обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.

При этом прогноз погоды не обещает скорого облегчения. В отдельных районах ОАЭ до пятницы, 7 августа, ожидаются дожди, сопровождаемые сильным ветром. Потенциальная опасность кроется не столько в самих осадках, сколько в сопутствующих явлениях на фоне 50-градусного зноя. Порывистый ветер способен спровоцировать пыльные и песчаные бури, которые ухудшают видимость, создают проблемы для транспорта и могут негативно сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.