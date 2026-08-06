Какие регионы России сегодня окажутся в эпицентре зноя

Самый горячий воздух в четверг, 6 августа, ожидается на юге России. Там местами разогреет до +36 °С. В Севастополе термометр покажет +32 °С, в Сочи — +30 °С, в Новороссийске — +33 °С, в Краснодаре — +35 °С.
На европейской территории России дожди появятся, но пока будут небольшими. В Калининграде прогнозируют +28 °С, в Смоленске — +32 °С, в Орле — +33 °С, в Пскове — +30 °С. На севере установится сильный ветер. В Архангельске дойдет до +20 °С, в Мурманске — до +15 °С.
На Дальнем Востоке жара ожидается в Приморье, на юге Хабаровского края и в Бурятии. Холодный же воздух сегодня проникнет к Байкалу. Во Владивостоке температура составит +26 °С, в Южно-Сахалинске — +25 °С, в Хабаровске — +32 °С, в Благовещенске — +24 °С, в Улан-Удэ — +30 °С, в Якутске — +19 °С.
В Сибири с запада на восток пройдет атмосферный фронт — дожди прольются почти по всему федеральному округу, жара спадет. В Тюмени ожидается — +22 °С, в Омске — +24 °С, в Салехарде — +17 °С, в Иркутске — +30 °С, в Барнауле — +27 °С.
На Урале жарко будет только на западе, дождей не обещают. В Перми — +22 °С, в Екатеринбурге — +21 °С, в Челябинске — +23 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +29 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня воздух прогреется до +25 °С, пройдут дожди. В Москве прогнозируют жару до +30 °С, возможны грозы.