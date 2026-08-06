Какие регионы России сегодня окажутся в эпицентре зноя

На Дальнем Востоке жара ожидается в Приморье, на юге Хабаровского края и в Бурятии. Холодный же воздух сегодня проникнет к Байкалу. Во Владивостоке температура составит +26 °С, в Южно-Сахалинске — +25 °С, в Хабаровске — +32 °С, в Благовещенске — +24 °С, в Улан-Удэ — +30 °С, в Якутске — +19 °С.