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Какие регионы России сегодня окажутся в эпицентре зноя

В европейской части страны ожидается жара до +33 °С. На юге столбики термометров достигнут +36 °С. В Сибирь придет атмосферный фронт с дождями.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +25°
Какая погода будет в регионах России 6 августа 2026: где установится жара, где будет прохладно, куда придут дожди
Источник: Unsplash

Самый горячий воздух в четверг, 6 августа, ожидается на юге России. Там местами разогреет до +36 °С. В Севастополе термометр покажет +32 °С, в Сочи — +30 °С, в Новороссийске — +33 °С, в Краснодаре — +35 °С.

На европейской территории России дожди появятся, но пока будут небольшими. В Калининграде прогнозируют +28 °С, в Смоленске — +32 °С, в Орле — +33 °С, в Пскове — +30 °С. На севере установится сильный ветер. В Архангельске дойдет до +20 °С, в Мурманске — до +15 °С.

На Дальнем Востоке жара ожидается в Приморье, на юге Хабаровского края и в Бурятии. Холодный же воздух сегодня проникнет к Байкалу. Во Владивостоке температура составит +26 °С, в Южно-Сахалинске — +25 °С, в Хабаровске — +32 °С, в Благовещенске — +24 °С, в Улан-Удэ — +30 °С, в Якутске — +19 °С.

В Сибири с запада на восток пройдет атмосферный фронт — дожди прольются почти по всему федеральному округу, жара спадет. В Тюмени ожидается — +22 °С, в Омске — +24 °С, в Салехарде — +17 °С, в Иркутске — +30 °С, в Барнауле — +27 °С.

На Урале жарко будет только на западе, дождей не обещают. В Перми — +22 °С, в Екатеринбурге — +21 °С, в Челябинске — +23 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +29 °С.

В Санкт-Петербурге сегодня воздух прогреется до +25 °С, пройдут дожди. В Москве прогнозируют жару до +30 °С, возможны грозы.