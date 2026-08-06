Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Китае из-за ливневого паводка провалилась дорога: видео

Паводки в Китае вызвали обвал грунта прямо на городской дороге в Ичане. В нескольких регионах страны продолжаются ливни, растет риск наводнений, оползней и новых эвакуаций.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +25°

Из‑за мощных паводков в среду, 5 августа, на одной из городских дорог Китая прямо посреди проезжей части образовалась глубокая яма: произошел обвал грунта. Эпизод зафиксировали в городском округе Ичан Хубэя, сообщили в издании CNN.

Ливневые паводки в Китае в августе 2026: провал на дороге
Источник: fobosplanet

В ряде регионов страны объявили красный уровень опасности — это высшая отметка в системе метеорологических предупреждений. Экстремальные осадки резко повысили риск наводнений, оползней и других природных катастроф. Так, в городе Ичан уровень угрозы подняли до красного, после того как за час в одном из районов выпало свыше 65 миллиметров осадков.

Не менее тревожная ситуация сложилась в Санье на острове Хайнань. Там за три часа зафиксировали 130,6 миллиметра влаги, что стало поводом для введения режима максимальной опасности.

Метеорологи предупреждают, что атмосферная нестабильность сохранится. В отдельных районах может выпасть еще от 50 до 100 миллиметров дождя. В муниципалитете Чунцин из‑за осадков, шедших со вторника, 4 августа, поднялся уровень около полусотни рек — в низинных прибрежных зонах пришлось экстренно эвакуировать жителей.

Масштабы бедствия ощутимы и в других областях. Только в провинциях Шэньси и Сычуань из‑за угрозы паводков и геологических катастроф превентивно вывезли почти 400 000 человек.