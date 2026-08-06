В Китае из-за ливневого паводка провалилась дорога: видео

В ряде регионов страны объявили красный уровень опасности — это высшая отметка в системе метеорологических предупреждений. Экстремальные осадки резко повысили риск наводнений, оползней и других природных катастроф. Так, в городе Ичан уровень угрозы подняли до красного, после того как за час в одном из районов выпало свыше 65 миллиметров осадков.