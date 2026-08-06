В Китае из-за ливневого паводка провалилась дорога: видео

Из‑за мощных паводков в среду, 5 августа, на одной из городских дорог Китая прямо посреди проезжей части образовалась глубокая яма: произошел обвал грунта. Эпизод зафиксировали в городском округе Ичан Хубэя, сообщили в издании CNN.
В ряде регионов страны объявили красный уровень опасности — это высшая отметка в системе метеорологических предупреждений. Экстремальные осадки резко повысили риск наводнений, оползней и других природных катастроф. Так, в городе Ичан уровень угрозы подняли до красного, после того как за час в одном из районов выпало свыше 65 миллиметров осадков.
Не менее тревожная ситуация сложилась в Санье на острове Хайнань. Там за три часа зафиксировали 130,6 миллиметра влаги, что стало поводом для введения режима максимальной опасности.
Метеорологи предупреждают, что атмосферная нестабильность сохранится. В отдельных районах может выпасть еще от 50 до 100 миллиметров дождя. В муниципалитете Чунцин из‑за осадков, шедших со вторника, 4 августа, поднялся уровень около полусотни рек — в низинных прибрежных зонах пришлось экстренно эвакуировать жителей.
Масштабы бедствия ощутимы и в других областях. Только в провинциях Шэньси и Сычуань из‑за угрозы паводков и геологических катастроф превентивно вывезли почти 400 000 человек.