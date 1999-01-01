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Прогноз погоды в Олбани
, Нью-Йорк
сегодня пятница, 13 сентября 2024, 14:21
Прогноз погоды на:
14 дней
Месяц
Год
+26°
ощущается как
+28°C
полупрозрачная облачность
+17°
температура почвы
761 мм
рт. ст.
нормальное
58%
влажность повышенная
0 м/с
нет ветра
3
вечером
+23°
760 мм
79%
1 м/с
0
17%
ночью
+14°
760 мм
94%
1 м/с
0
0%
Завтра
+29°
+14°
ясно
760 мм
48%
0 м/с
6
9%
Вс, 15/09
+28°
+15°
ясно
762 мм
54%
1 м/с
6
4%
Пн, 16/09
+29°
+14°
ясно
762 мм
48%
1 м/с
6
0%
Вт, 17/09
+28°
+12°
облачно
760 мм
46%
1 м/с
6
6%
Ср, 18/09
+23°
+17°
дождь
756 мм
74%
2 м/с
1
100%
Чт, 19/09
+25°
+17°
облачно
753 мм
77%
0 м/с
5
9%
Пт, 20/09
+27°
+18°
дождь
756 мм
63%
2 м/с
4
91%
Сб, 21/09
+25°
+16°
облачно
762 мм
53%
3 м/с
5
19%
Вс, 22/09
+24°
+10°
ясно
761 мм
46%
0 м/с
6
0%
Пн, 23/09
+25°
+10°
ясно
761 мм
46%
1 м/с
6
0%
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Погода на курортах
Адлер
+20°
Алушта
+24°
Анапа
+24°
Геленджик
+25°
Евпатория
+23°
Ессентуки
+20°
Кисловодск
+17°
Лазаревское
+25°
Нальчик
+21°
Новороссийск
+26°
Светлогорск
+17°
Севастополь
+23°
Сочи
+25°
Туапсе
+25°
Феодосия
+24°
Ялта
+23°
Световой день
06:33
Восход
19:08
Заход
12:34
Долгота дня
Метеочувствительным
Фаза Луны
растущая
Геомагнитное поле
слабо возмущенное
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