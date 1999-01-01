Прогноз погоды в Олбани

, Нью-Йорк
сегодня пятница, 13 сентября 2024, 14:21
Прогноз погоды на: 14 дней Месяц Год
+26°
ощущается как +28°C
полупрозрачная облачность
+17° температура почвы
761 мм рт. ст. нормальное
58% влажность повышенная
0 м/с нет ветра
3
вечером
+23°
760 мм
79%
1 м/с
0
17%
ночью
+14°
760 мм
94%
1 м/с
0
0%
Завтра
+29° +14°
ясно
760 мм
48%
0 м/с
6
9%
Вс, 15/09
+28° +15°
ясно
762 мм
54%
1 м/с
6
4%
Пн, 16/09
+29° +14°
ясно
762 мм
48%
1 м/с
6
0%
Вт, 17/09
+28° +12°
облачно
760 мм
46%
1 м/с
6
6%
Ср, 18/09
+23° +17°
дождь
756 мм
74%
2 м/с
1
100%
Чт, 19/09
+25° +17°
облачно
753 мм
77%
0 м/с
5
9%
Пт, 20/09
+27° +18°
дождь
756 мм
63%
2 м/с
4
91%
Сб, 21/09
+25° +16°
облачно
762 мм
53%
3 м/с
5
19%
Вс, 22/09
+24° +10°
ясно
761 мм
46%
0 м/с
6
0%
Пн, 23/09
+25° +10°
ясно
761 мм
46%
1 м/с
6
0%
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12:34 Долгота дня
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  • Фаза Луны растущая
  • Геомагнитное поле слабо возмущенное
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