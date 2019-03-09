Британка показала серфинг среди мусора на Бали (видео)

Британский блогер и эко-активист Ребекка Гилмор не мыслит своей жизни без серфинга. В марте девушка отправилась покорять волны на Бали, но эта поездка принесла ей одни разочарования. Все дело в горах мусора, которые не только плотным ковром покрыли местные пляжи, но и мешали девушке плавать.

Ребекка, которая часто показывает своим подписчикам последствия загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, оказалась в ступоре. Сначала она фотографировала горы мусора на берегу, но, когда ее серфинг не сложился из-за плавающих вокруг отходов, девушка не выдержала.

Она показала, сколько мусора можно собрать, плавая в океане на Бали, всего за пару минут. И от этих роликов становится не по себе.

Ребекка призналась, что впервые в жизни не хотела заходить в воду, а попытавшись проплыть несколько метров, поспешила выбраться на берег.

Екатерина Гура