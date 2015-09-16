Ученые: на Марсе бушевали огромные реки

Миллиарды лет назад вода на Марсе прорезала глубокие речные русла, но пока нельзя точно сказать, за счет какого климата формировались эти реки.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Чикагского университета проанализировали следы более чем 200 древних марсианских русел.

Ранее орбитальная станция «Марс-экспресс» сделала многочисленные снимки следов этих рек с орбиты. Также, когда марсоход Curiosity приземлился на Марс в 2012 году, он отправил на Землю изображения округленных камней, которые долгое время устилали речное дно.

Следы древних рек могут многое рассказать о ширине и крутизне русла, размер гравия свидетельствует о силе потока, а его количество — об объемах воды, говорят ученые.

Они сделали вывод, что реки исчезли с поверхности красной планеты гораздо позже, чем считалось до сих пор. Они были гораздо шире, чем реки на Земле, и протекали в сотнях разных мест. Это делает задачу ученых по моделированию марсианского климата еще сложнее.

«Уже трудно объяснить эти реки или озера на основе имеющейся у нас информации», — сказал ведущий автор исследования Эдвин Кайт, доцент кафедры геофизических наук.

Для ученых до сих пор остается необъяснимой загадкой то, что на Марсе все же была жидкая вода. У планеты чрезвычайно тонкая атмосфера, в начале своей истории он также получал только треть солнечного света современной Земли. Этого тепла было недостаточно, чтобы вода оставалась в жидком состоянии. Теперь исследователям придется делать поправку на сильный парниковый эффект на древнем Марсе. Только так вода могла там не замерзать.

По словам ученых, реки не исчезали постепенно. Они оставались глубоководными и широкими почти до «конца» — момента, когда климат Марса внезапно стал сухим вместо влажного. Исследователи предположили, что на планете мог существовать своего рода «переключатель» между циклами сухого и влажного климата.

Анна Лысенко