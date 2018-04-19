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12:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы обнаружили две суперземли возле древней звезды

Находка важна для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Международная группа астрономов обнаружила две суперземли, вращающиеся вокруг недавно найденной звезды HD 15337.

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Эта древняя звезда с низкой активностью на 14,9% легче и на 16% меньше Солнца. Она удалена от Земли на 146 световых лет.

Суперземлями называют планеты, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. Находки получили названия HD 15337b и HD 15337c.

HD 15337b — твердотельная планета, как Земля, Марс, Венера или Меркурий. Она в 1,7 раза больше Земли и в 7,2 раза тяжелее. HD 15337b совершает оборот вокруг своего солнца за 4,76 дня.

HD 15337c в 2,52 раза больше Земли и в 8,8 раза тяжелее. Это так называемая рыхлая планета, состоящая преимущественно из газов. Один виток вокруг звезды она делает за 17,18 дня.

Впервые звезда и планеты были обнаружены космическим телескопом TESS. Затем находка была подтверждена телескопом ESO в обсерватории Ла-Силья, Чили.

Находка важна для изучения законов звездных систем и поиска потенциально пригодных для жизни планет, говорят исследователи.

Детальный отчет астрономов будет опубликован в журнале Astronomy & Astrophysics.

Анна Лысенко

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