Астрономы обнаружили две суперземли возле древней звезды

Международная группа астрономов обнаружила две суперземли, вращающиеся вокруг недавно найденной звезды HD 15337.

Эта древняя звезда с низкой активностью на 14,9% легче и на 16% меньше Солнца. Она удалена от Земли на 146 световых лет.

Суперземлями называют планеты, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. Находки получили названия HD 15337b и HD 15337c.

HD 15337b — твердотельная планета, как Земля, Марс, Венера или Меркурий. Она в 1,7 раза больше Земли и в 7,2 раза тяжелее. HD 15337b совершает оборот вокруг своего солнца за 4,76 дня.

HD 15337c в 2,52 раза больше Земли и в 8,8 раза тяжелее. Это так называемая рыхлая планета, состоящая преимущественно из газов. Один виток вокруг звезды она делает за 17,18 дня.

Впервые звезда и планеты были обнаружены космическим телескопом TESS. Затем находка была подтверждена телескопом ESO в обсерватории Ла-Силья, Чили.

Находка важна для изучения законов звездных систем и поиска потенциально пригодных для жизни планет, говорят исследователи.

Детальный отчет астрономов будет опубликован в журнале Astronomy & Astrophysics.

Анна Лысенко