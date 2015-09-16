Обнаружен новый загадочный вид птиц

В густых лесах Таиланда, Явы, Суматры и Борнео обитает довольно распространенная, серовато-коричневая птица Pycnonotus simplex из семейства бюльбюлевых, или короткопалых дроздов.

У большинства представителей этого вида глазное яблоко белого цвета, но на Борнео встречаются птицы и с красными глазами.

Больше 100 лет натуралисты думали, что это вариация в пределах одного вида. Теперь, благодаря долгой исследовательской работе и генетическому анализу, исследователи из Музея естествознания Государственного университета Луизианы обнаружили, что белоглазые птицы с острова Борнео на самом деле представляют собой совершенно новый вид. Результаты их исследования опубликованы в Bulletin of the British Ornithologists' Club.

Обе популяции встречаются на Борнео, но не скрещиваются между собой. Они выглядят практически одинаково, за исключением цвета глаз.

Ученым предстоит выяснить, что вызвало такую загадочную вариацию цвета и какие функции она выполняет.

Анна Лысенко