Из озера грязи спасли шестерых слонят (видео)

Застрявших в грязи шестерых слонят спасли в одном из национальных парков Таиланда.
Рейнджеры увидели животных посреди грязевого «озера». Малыши провели там около двух дней — они не могли взобраться на крутой берег. Сотрудники парка дождались утра, чтобы начать спасательную операцию.
Рейнджеры кирками понизили один из склонов, и слонята наконец смогли выбраться. «Идите, дети, идите!» — слышны на видео радостные возгласы спасателей.
Ранее в Южной Африке во время сафари заметили розового слоненка. Необычное животное гуляло в частном заповеднике
Анна Лысенко
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