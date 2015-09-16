Из озера грязи спасли шестерых слонят (видео)

Застрявших в грязи шестерых слонят спасли в одном из национальных парков Таиланда.

Рейнджеры увидели животных посреди грязевого «озера». Малыши провели там около двух дней — они не могли взобраться на крутой берег. Сотрудники парка дождались утра, чтобы начать спасательную операцию.

Рейнджеры кирками понизили один из склонов, и слонята наконец смогли выбраться. «Идите, дети, идите!» — слышны на видео радостные возгласы спасателей.

Ранее в Южной Африке во время сафари заметили розового слоненка. Необычное животное гуляло в частном заповеднике Мала-Мала рядом со взрослыми сородичами.

Анна Лысенко